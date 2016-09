Barcelonas stjernetrio herjet i ny storseier

Leganes - Barcelona 1-5

Lionel Messi, Luis Suárez og Neymar var i fyr og flamme mot Leganés og kom alle på scoringslisten i Barcelonas enkle 5-1-seier.

Supertrioen var ustoppelig, spesielt før hvilen, og spilte seg gjennom motstanderens forsvar på nydelig vis, som så mange ganger før.

På de tre første målene ble ballen spilt i åpent mål. Først serverte Suárez ballen til Messi, som sendte Barcelona i ledelsen fra kort hold etter et kvarter. Deretter byttet de to roller etter halvtimen da Suárez trillet ballen i åpent mål, før den uruguayanske spissen ga Neymar en enkel oppgave med å legge på til 3-0 like før pause.

Annen omgang var ti minutter gammel da Neymar ble revet ned innenfor 16-meteren. Straffesparket satt Messi sikkert i krysset. Like etterpå ble Suárez byttet ut.

Barcelonas femte scoring kom utenfor 16-meteren, men var også av den vakre sorten. Rafinha skrudde ballen i lengste kryss med venstrefoten. Ti minutter før slutt fikk Leganés en redusering som skapte stor entusiasme på tribunen. Gabriel scoret på et flott frispark.

5-1-seieren betyr at Barcelona står med 12-1 i målforskjell på sine to siste kamper. Tirsdag ble Celtic smadret hele 7-0 i mesterligaen.

Det overraskende serietapet for Alavés forrige helg gjør imidlertid at Barcelona må nøye seg med ni poeng på sine fire første kamper. Leganés har blant annet spilt uavgjort mot Atlético Madrid og står med fire poeng.

