Spansk avis skryter av Ødegaard: - Hjertet i alt det kreative spillet

Real Madrid Castilla tok en dramatisk seier søndag. På overtid mot serieleder Leioa avgjorde Enzo Zidane fra straffemerket.

Martin Ødegaard viste svært gode takter for hjemmelaget. Den spanske sportavisen AS skrev i sin live-dekning at Ødegaard var «hjertet i alt det kreative spillet» og nordmannen hadde en utmerket kamp.

Unggutten startet til høyre i en offensiv kantrolle i 4-3-3 og var innledningsvis involvert i nærmest alt Castilla foretok seg.

Like etter pause fikk Sergio Díaz en stor sjanse etter en presis corner fra Ødegaard, men headingen til spissen gikk like utenfor.

Den samme duoen var frempå like før slutt da Ødegaard spilte gjennom en lagkamerat som la ballen til Díaz, men sistnevnte satte ballen over.

Da så det ut som at Castilla måtte ta til takke med ett poeng, men de helhvite ble altså reddet av en sen straffeavgjørelse.

