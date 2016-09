Lallana reddet England på overtid av overtiden

Engelsk landslagsfotball har imponert få de siste årene. I kveld så det ut til å gå mot nok et skuffende resultat mot Slovakia i VM-kvalifiseringen for "Three lions" og deres nye trener Sam Allardyce.

Men så tok Liverpool-spilleren Adam Lallana ansvar. Midtbanespilleren scoret og sikret England en optimal start på overtid av overtiden, med kveldens siste spark på ballen.

Det ga "Big Sam" en drømmestart som landslagssjef.

Det var Lallanas første landslagsmål noensinne. Han står med 27 kamper med flagget på brystet.

Wayne Rooney satte for øvrig rekord som den utespilleren med flest landskamper for England. Han har 116 kamper for landslaget.

Saken oppdateres!