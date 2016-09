Nye Sverige innledet tiden etter Zlatan med poeng mot Nederland

SVERIGE-NEDERLAND 1-1

Ibrahimovic ga seg på landslaget etter EM-fiaskoen i sommer. Keeperveteranen Andreas Isaksson var også blant dem som sa takk for seg. Mens Berg overtok superstjernens jobb som målleverandør, bidro Robin Olsen med en rekke fine redninger da nederlenderne presset på.

– Jeg trodde dommeren skulle blåse frispark til oss i situasjonen før, men så sto nederlenderen der og sov, og da tok jeg bare ballen og prøvde meg, sa Berg

Bergs vipp over keeper Jeroen Zoet, via tverrliggeren og inn i mål, ga Sverige ledelsen rett før pause. Olsen hadde da stått for flere flotte redninger på avslutninger fra Davy Klaassen (2) og Vincent Janssen.

Han stoppet Klaassen igjen i annen omgang, men midt i omgangen måtte han kapitulere. Han reddet riktig nok Daryl Janmaats skudd, men på returen satte Wesley Sneijder inn 1-1. Dermed endte det med poengdeling.

Hviterussland, som forrige uke kom til Ullevaal for å øve på å forsvare seg og påførte Norge et ydmykende 0-1-tap, dro nytte av både øvingen og selvtilliten da det ble sterke 0-0 mot sommerens tapende EM-finalist Frankrike.

Leder av gruppe A er Bulgaria, som med nød og neppe dro i land 4-3-seier hjemme mot Luxembourg med innbytter Alexandar Tonevs scoring i annet overtidsminutt. Det skjedde rett etter at gjestene hadde utlignet. (©NTB)