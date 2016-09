Bragdprisen i klubben blir utdelt på grunnlag av stor innsats i klubben, enten det gjelder idrettslig eller administrativt. I jubileumsåret til klubben (70 år) var ikke valget vanskelig for dem.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen for det faktum at han bare dette året har hatt tre sønner med i internasjonale mesterskap, men også at en av elevene hans, Camilla Ziesler, var med i EM gjorde at det var naturlig at han endelig ble satt ekstra pris på fra klubbens side.