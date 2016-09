Ingebrigtsen smadret persen på 1500 meter

Sandnes-løperen imponerte virkelig med sin femteplass og ny personlig rekord på 1500 meter under Diamond League-finalen i Brüssel. Han løp inn til sterke 3.32,43, en tid som bare var sekundet bak vinneren Timothy Cheriuiyot fra Kenya.

- Dette var skikkelig oppløftende for meg, og nå er jeg faktisk mindre enn sekundet bak den norske rekorden til Henrik, sier en meget glad Filip Ingebrigtsen like etter målgang.

Han følte det gikk vanvittig fort de to første rundene og lå klokelig litt bak i feltet. Men etter at de to fartsholderne hadde sagt takk for seg, begynte Filip Ingebrigtsen å avansere i feltet.

Hadde mye krefter igjen

- Jeg følte egentlig at jeg hadde massevis av krefter underveis, men var redd for å være med på alt for vill åpning. Og det skulle vise seg at feltet roet seg litt ned etter at fartsholderne hadde gjort jobben, og da var det enkelt for meg å posisjonere meg inn mot den siste runden, sier han.

At han plutselig var framme i tetgruppen på den siste runden kom litt overraskende for han selv.

- Jeg tror nok det var mange i feltet som merket at det har vært en lang sesong, og at de ikke hadde nok krefter til å fullføre dette løpet helt ut. At jeg skulle ende helt oppe på en femteplass, er nesten ikke til å tro. Spesielt ikke etter den mentale smellen jeg fikk etter at jeg ble disket i OL, understreker han.

Aldri vært så nærme

At han havnet helt oppe på en femteplass og bare sekundet bak vinneren av det stjernefeltet som var på start i Brüssel overrasket også han selv.

- Så nærme en seier har jeg aldri vært i et slikt selskap. Og dette betyr også mye med tanke på å komme med i Diamond League-stevnene neste sesong. Nå kan vi planlegge neste sesong med tanke på at jeg skal løpe disse stevnene, ikke reise rundt omkring for å prøve å kvalifisere meg for deltakelse. Det gir oss en stor trygghet med tanke på sesongplanleggingen, sier Sandnes-løperen.

Solid støtte fra familien

Filip Ingebrigtsen legger ikke skjul på at den støtten han har fått av kjæreste og familie etter OL har gjort at han har klart å beholde den fantastiske formen han hadde da han stilte til start med i Rio.

- Herlig å kunne avslutte sesongen med en solid pers etter nedturen jeg hadde i Rio. Deg gjør at jeg kan se fram mot en ny sesong med veldig positive øyne, sier han.

En femteplass i en Diamond League-finale gir også noen gode dollar inn på hans fondkonto i friidrettsforbundet.

- Vet ikke helt hvor mye jeg fikk for min plassering, men en grei sum ble det helt sikkert. Noe som passer godt når jeg nå tar meg en uke ferie i Kroatia sammen med kjæresten Astrid Cederkvist, understreker han.