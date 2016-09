Jakob Ingebrigtsen rett fra sykdom til ny norsk aldersrekord

Jakob Ingebrigtsen har vært syk en uke, men han klinket like godt til med norsk aldersrekord på 1500 meter hinder.

16-åringen fra arrangørklubben Sandnes IL slo til allerede under den første dagen av UM i friidrett. På en uvant distansen for løpstalentet slo han til med både norsk aldersrekord og selvsagt også stevnerekord på 1500 meter hinder. Han løp inn til meget solide 4.10,91, som også var en forbedring av sin personlige rekord med fem sekunder.

- Jeg merket godt på kroppen at jeg har vært syk og uten trening en uke. Det manglet den helt store spruten i musklene. Men for all del; jeg er godt fornøyd med å løpe distansen på den tiden jeg oppnådde, sier han.