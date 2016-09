Jakob tok Diamond League på sparket

Unggutten hadde reist til Brüssel og Diamond League-finalen for å følge broren Filip på 1500 meter. En god langtur på formiddagen gjennomførte han totalt uvitende om at han senere på kvelden skulle løpe 800 meter i en innlagt øvelse like før stevnestart.

- Fikk en telefon fra Filip noen timer før denne øvelsen startet, han hadde sett at jeg sto på startlisten på 800 meter i en innlagt U23-øvelse. Det var jeg ikke klar over i det hele tatt, og tok en telefon til pappa og trener Gjert og lurte på om jeg kunne få lov til å stille opp. Og når svaret var positivt, så var det bare å finne fram løpstøyet, som jeg tilfeldigvis hadde tatt med meg på turen til Brüssel, forklarer Jakob Ingebrigtsen.

Nest beste noensinne

Totalt uten oppladning, verken fysisk eller mentalt, stilte han til start mot et kobbel av løpere med langt bedre personlige rekorder enn den (1.51.07) han selv hadde.

- Det gikk vanvittig fort helt fra start, og jeg kjente at jeg egentlig ikke var klar for å løpe en konkurranse. Men fant ut at jeg bare måtte tenke på at dette var en bonus og selv om jeg ble sist med 1.51,78, så var dette tross alt mitt nest beste løp på distansen noen gang, sier han.

Vant heatet gjorde kenyaneren Willy Kiplimo med meget gode 1.45,11. Skremt over avstanden til de beste i feltet var ikke den unge Sandnes-løperen.

Gleder seg til ny sesong

- Var syk en uke før UM forrige helg, og når jeg der løp fem øvelser, så kjente jeg det virkelig godt etter helgen. Denne uken har jeg egentlig bare tatt med de ro i den troen at jeg var ferdig med banesesongen for i år, forklarer han.

Han legger ikke skjul på at både opplevelsen og den gode tiden han tross alt oppnådde uten oppladning virkelig var en god motivasjon inn i forberedelsene til neste sesong.

- Kjekt var det å være på startstreken i selveste finalen i Diamond League. Og når jeg tross alt opplever å få en god tid på mitt siste baneløp for sesongen, så gleder jeg meg allerede til å ta fatt på en ny vintersesong med masse trening, understreker han