Løypene i Trondheim Maraton var for korte: - Arrangørtabbe så det holder

TRONDHEIM: - Det er en arrangørtabbe så det holder, sier Knut Ole Fagervold til Adresseavisen.

Han har etter konkurransene kontrollmålt samtlige løyper i Trondheim Maraton, som ble arrangert forrige helg. Alle distanser viste seg å være for korte.

Det var nettstedet Kondis som først omtalte saken.

I årets Trondheim Maraton var det innlagt NM i halvmaraton. Fagervolds målinger viste at løypa var 85 meter for kort. Selve Norgesmesterskapet blir godkjent, men sluttidene blir ikke godkjent i statistikker.

- Forpliktet til å kontrollmåle

- Det kommer til å bli en del sure deltagere. De satser på NM, topper formen og kanskje setter personlig rekord, sier Fagervold, som er autorisert løypemåler fra Kondis.

Trondheim Maraton var et av Kondis sine kvalitetsløp. Daglig leder Marianne Røhme i Kondis sier til sitt eget nettsted at alle løp bør kontrollmåles, og at dette er ekstra viktig når det gjelder kvalitetsløp.

- I kvalitetsavtalen med Kondis er arrangørene forpliktet til å kontrollmåle løypene. Deltagerne skal da trygt kunne reise til et kvalitetsløp og føle seg sikre på at tiden de oppnår kommer med på statistikkene. Når så ikke skjer, har de både påført seg unødvendige kostnader ved å stille i et løp uten kontrollmålt løype, og i tillegg toppet formen til feil tidspunkt, sier hun.

- Ble ikke spurt

Knut Ole Fagervold sier at løypa ble lagt om bare dager før arrangementet, på grunn av gravearbeider. Han forteller videre at han ikke ble spurt om å kontrollmåle løypa før arrangementet.

- Jeg var til stede den dagen gravearbeidene pågikk, og kunne ha målt løypa da. Ingen stilte spørsmål om det på forhånd, sier han.

Prosjektleder i Bedriftsidretten Morten Eliassen legger seg flat på vegne av arrangøren.

Skuffet på egne vegne

- Vi er skuffet på vegne av oss selv. Det er en glipp som skjedd. Vi har hatt kontrollmåling tidligere, noe som var tanken også nå. Det ble mye frem og tilbake med løypa den siste uken før arrrangementet, og derfor ble den ikke kontrollmålt av Kondis, sier Eliassen til Adresseavisen.

Han sier at arrangøren er i gang med evalueringsprosessen og at den vil pågå videre.

- Er det aktuelt å refundere utgifter for deltagere på grunn av det som har skjedd?

- Det må vi ta med hver enkelt. Hvis det blir et alternativ, så må vi diskutere det. Vi er i hvert fall ydmyke i forhold til alle henvendelsene vi får.

Totalt 4200 løpere deltok i arrangementet. Det er ny rekord.

Går ikke i forsvar

Arrangøren av Trondheim Maraton fikk også kritikk like i etterkant av løpet. NM-vinner Marius Vedvik refset arrangøren på grunn av trang løypetrasé.

– Arrangementet var bra, men jeg synes at det var kaos på slutten her. Det var litt kjedelig. Jeg fikk luke på Ebrahim (Abdulaziz) på grunn av at det var litt for mange folk. Det bør de endre litt på til neste år, sa Vedvik til Adresseavisen.

- Vi er ikke tjent med å sette oss i forsvarsposisjon, for vi har ikke noe å forsvare oss med, sier Morten Eliassen når han oppsummerer kritikken som har kommet.