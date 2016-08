Sølvvinner mistenkes for brudd på dopingreglene - Ingebrigtsen kan få EM-bronse

NRK melder torsdag at Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) har åpnet disiplinærsak mot spanske Adel Mechaal for brudd på meldeplikten tre ganger på ett år.

Spanjolen tok sølv på 5000 meter i årets EM, og dersom han blir straffet vil han miste sølvmedaljen.

Henrik Ingebrigtsen kom på fjerdeplass i løpet og vil derfor rykke opp på bronseplass om han blir dømt.

– Det blir som en halv medalje. Når du ikke får medaljen rundt halsen på seierspallen, og få se flagget ditt bli heist opp, så forsvinner mye av gleden. Men på papiret har du jo tatt en medalje. Så vi kan jo krysse fingrene, sa Ingebrigtsen til TV 2.

Spanjolen kan felt av dopingreglene som sier at du hver dag skal oppgi hvor du oppholder deg, for at dopingkontrollørene kan komme for å teste deg.

Bryter du denne regelen tre ganger på et år, er det det samme som å levere en positiv prøve.