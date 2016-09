De har hatt en travel helg de to store friidrettstalentene fra Sandnes. Men det så slett ikke ut til at travelheten gjorde seg utslag i prestasjonene. Mens Jakob Ingebrigtsen endte opp med tre individuelle gullmedaljer, fikk Camilla Ziesler to gull. I tillegg fikk Jakob Ingebrigtsen en bronse på 300 meter hekk.

- Jeg merker jo godt på kroppen at jeg var syk uken før dette ungdomsmesterskapet, det har manglet litt ekstra futt i kropp og bein, forklarer Jakob Ingebrigtsen.