Da Kristoffer Reitan (18) var 10 år, bestemte han seg for å bli en norsk Tiger Woods. Han har brukt bestefars Rema 1000-suksess som inspirasjon.

BOGSTAD: For en golfspiller er noe av det største å bli tatt ut til Ryder Cup – oppgjøret mellom Europa og USA. Kristoffer Reitan er tatt ut på det europeiske juniorlaget.

Vi treffer 18-åringen på terrassen på Bogstad golfbane. De fleste er enige om at han Norges største golftalent. For to år siden var han Europas beste i sin årsklasse.