Tung dag for Tutta

Tutta startet på hull nummer ti på banen i Evian fredag og noterte seg for tre strake birdier på hull 13, 14 og 15.

På hull nummer tre, et par fem-hull, måtte hun derimot tåle en dobbeltbogey. Det norske håpet gikk så i klubbhuset uten flere feil og fikk til slutt en 70-runde.

På torsdagens åpningsrunde hadde den norske golferen to dobbeltbogeyer.

Med det holder Pettersen foreløpig en 49.-plass. Opp til teten er det hele 14 slag. Sjansene for seier synes dermed ørsmå ved halvspilt turnering.

Sørkoreanske Chun In-gee er i teten foran de to siste rundene. Hun er 13 slag under par og har to slags forsprang til forfølgerne.

Kinesiske Feng Shanshan og sørkoreanske Park Sung-hyun deler andreplassen. (©NTB)