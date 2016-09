Tutta skeptisk til medisinbruken i norsk langrenn: - Man er alltid naive til egne utøvere

Til tross for at hun bor i Florida og spiller den «unorske» idretten golf, følger Pettersen godt med på de populære vinteridrettene. Fra andre siden av Atlanteren har hun fulgt astmadebatten som har vokst fram i Norge i kjølvannet av Martin Johnsrud Sundbys utestengelse.

- For det første: Jeg har ikke astma og har aldri brukt astmamedisin. Det har ikke vært noe tema. Men jeg synes at slik det har kommet fram i mediene, så er det gråsonemateriale. Det må jeg innrømme, sier Pettersen til NTB.

Skiforbundet ville fortelle om saken for ett år siden: Dette skjedde i kulissene da Norge fikk astmaanfall

- Ikke helt positivt

35-åringen synes det er trist og unødvendig at norsk langrenn har kommet i den situasjonen de befinner seg i.

- Man skal ikke dømme noen, for de har ikke gjort noe galt. Men jeg mener absolutt at de lever i gråsonesjiktet. Det er ikke helt positivt det som skjer nå, sier hun.

- Man er alltid naive i forhold til egne utøvere. Og det er ikke så rart, for Norge har en historie med rene utøvere. Det er viktig å si at jeg ikke dømmer noen, men jeg synes ikke det er helt ideelt at man bruker midler for å bli bedre, fortsetter hun.

Denne uken spille Pettersen årets siste majorturnering, Evian-mesterskapet. Oslo-golferen vant tilsvarende turnering i 2013, men har ikke gått til topps i en major siden det.

- Skal jeg vinne en major i 2016, så er dette siste sjanse. Det er bare å «gunne» på, sier Pettersen.

Hvilt seg i form

Tutta kommer til årets utgave av turneringen med en solid porsjon selvtillit. Etter tiendeplassen under OL i Rio har Oslo-jenta spilt jevnt god golf. De to siste LPGA-turneringene på canadisk jord endte med henholdsvis tiende- og sjetteplass.

- Jeg tar med meg god form og håper å fortsette der jeg slapp. Jeg har ladet batteriene, for jeg var litt sliten etter Canada-turen og OL. Men nå er jeg i bra form, fastslår den norske toppgolferen. (©NTB)