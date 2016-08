Dansk håndballbråk etter OL-gull - Wilbek trekker seg

I 20 år har Wilbek preget dansk håndball, først som landslagstrener for damene og deretter for herrene. Siden 2012 har han vært sportssjef i forbundet, men nå er det slutt.

«Etter en OL-turnering, hvor det var min opplevelse at trenere, spillere og stab sammen fant frem til et konstruktivt samarbeide, har de seneste dagers uro i pressen gjort det umulig for meg at se meg selv fortsette i stillingen, skriver Wilbek i en pressemelding.

«Det viktigste for meg har alltid vært og er fortsatt dansk håndball, og i lyset av den uro som har vært siden hjemkomsten fra OL i Rio, kan jeg ikke se meg selv fortsette som sportssjef. Jeg ønsker ikke å ta fokus fra landslagsarbeidet, men derimot ønsker jeg å gi Gudmundur (landslagssjef Gudmundsson) de beste arbeidsbetingelser fremover,» fortsetter Wilbek.

Gulltreneren nær sparken

Det danske herrelaget tok gull under OL, og på den bakgrunn skulle man tro at alt var fryd og gammen, men det var det så visst ikke under lekene i Rio – og heller ikke etterpå.

Wilbek skal sammen med seks av spillerne ha diskutert under OL om Gudmundsson burde få sparken på grunn av manglende resultater!

Det har vakt oppsikt i Danmark at man kunne ta opp et slikt tema midt under OL. Etter OL har det vært bråk om bråket som var under OL.

Islendingen Gudmundsson greide det ingen danske trenere har greid, nemlig å skaffe et OL-gull til herrelandslaget. Hans konrakt utløper om ti måneder.

«Stavanger-mann» ovetar

Wilbeks rolle ovetas inntil videre av generalsekretær Morten Stig Christensen – kjent som Stavanger-spiller i Rogalands-lagets storhetsperiode.

«Vi har hatt en tett dialog med Ulrik Wilbek under hele forløpet, og vi er utrolig lei oss for denne utviklingen. Vi har hatt et fantastisk samarbeid med Ulrik Wilbek gjennom alle år, og vi mister en enestående kompetanse på flere nivåer.

Det er vanskelig å sette ord på den enorme betydning Wilbek har hatt for dansk håndball, og vi skylder ham en overordentlig stor takk for innsatsen, visjonene og dedikasjonen i både gode og harde tider, skriver Christensen.

Wilbek skal nå bruke kreftene på lokalpolitikken.