OPPSAL-SOLA 34-23

OPPSAL: - Et redusert Oppsal-lag blir en reell test på hvor vi står, sa Sola-trener Knut Ove Joa før Oslo-turen, etter to stortap for Våg (25-36) og Byåsen (28-38). Lagets opptreden i Oppsal Arena onsdag bør få alle alarmklokken til å ringe, for dette var tynn suppe. Sola holdt følge med vertene fram til midt i første omgang. Så stakk Oppsal fra og ledet med fire mål, 17-13 til pause.