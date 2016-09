Ellevemålsseier for Vipers i serieåpningen: - Godt å ha unnagjort

VIPERS-SOLA 36-25

- Jeg er veldig skuffa over forsvarsspillet. Det er ikke slik vi vil ha det. 36 mål fremover er bra. Vi fikk løpt ut seriepremieren ganske greit. Det blir litt rotete, men det er greit, og vi er fornøyd, sier Kenneth Gabrielsen til Fædrelandsvennen etter kampen.

Vipers var overlegne mot Sola i slutten av begge omgangene, og vant til slutt med hele elleve mål.

- Det var litt annerledes. Nytt lag og nytt hjemmepublikum. Det var litt spesielt for meg og de nye spillerne selvfølgelig. Vi ønsker å løpe mye, og det gjør vi. Vi kaster bort en del baller unødvendig siden vi er litt for heite, men det hadde jeg for så vidt regnet litt med. Det er godt å ha det unnagjort, sier Gabrielsen.

- Litt opp og ned

Forventningene er høye til Vipers i år. Flere eksperter, aviser og eliteserienes trenere selv spår Vipers på sølvplass bak suverene Larvik.

- Det var gøy å vinne. Kampen er litt opp og ned, men det er litt typisk på grunn av nerver før serieåpningen. Vi har mye fart i spillet vårt, men mister ikke roen selv om vi ligger litt bak i starten. Selv om vi føler at det er mye rusk vinner vi med elleve, det gir en god følelse, mener Kari Brattset.

Herman Folvik

Men det startet nokså trått de første minuttene av seriepremieren hjemme i Aquarama mot Sola. Anført av den tidligere landslagsspilleren Tonje Nøstvold tok Sola en rask ledelse og ledet 3-0 umiddelbart. Før Vipers våknet og spiste seg innpå etter noen slurvete pasninger og skudd. Etter ni minutter tok Vipers ledelsen for første gang da Thorey Rosa Stefansdottir satte inn 7-6.

Sulland: - Kom seg veldig

Siden så ikke Vipers seg tilbake før pause. Jeanett Kristiansen, som kom fra Glassverket, fikk vist frem skuddet ved flere tilfeller og scoret fem mål på seks forsøk i første omgang. Kari Brattset, også hun fra Glassverket, og Stefansdottir, som er tilbake fra graviditet, viste seg også fra en god side.

Bakover ble Sakura Hauge bare bedre og bedre utover kampen. Da pausesignalet lød sto måltavla på 19-14 i Vipers’ favør.

Herman Folvik

- Det var en litt trå start, men så kom det seg veldig etter hvert. Å score 19 mål på en omgang er veldig bra, kommenterte Linn Jørum Sulland, den skadde nysigneringen til speakeren i pause.

Jevnt etter pause

De første minuttene på den andre omgang var jevn. Gjestene fra Rogaland klarte å holde avstanden opp til Vipers på fem-seks mål. Vipers gjorde stadige flere bytter, og de fleste spillerne, utenom ungjentene Lina Jensen, Karoline Olsen og Camilla Fenstra, samt målvakten Annick Lipman, fikk godt med spilletid.

Den tredje nyervervelsen fra Glassverket, Kristin Nørstebø, gjorde en flott andre omgang, etter en middels første omgang.

Fornøyd Kristiansen

Etter 47 minutter økte Vipers ledelsen til syv og åtte mål. Stefansdottir leverte flere flotte scoringer fra sin høyrekant, mens Brattset også var meget effektiv. Vipers viste forskjellen mellom det mange tror vil bli topp og bunn. Til tross for at veteranen Nøstvold var strålende for Sola og scoret elleve mål.

-Jeg har vært her før, og vet at det er veldig varmt. Stemningen var veldig bra. Jeg er veldig fornøyd. Det er så gøy å spille her i Aquarama. Jeg er «okei» fornøyd med mitt eget spill, sier Kristiansen, som scoret seks mål.

-Det er rundt der jeg pleier å ligge, men jeg vil ha flere mål, legger hun til.

Alt i alt var dette en god sesongsåpning for Vipers og 36-25-seier.

​Allerede lørdag og søndag er det nye Vipers-kamper i Aquarama. Da skal det spilles dobbeltoppgjør mot italienske Cassano i Europacup-kvalifisering.