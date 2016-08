Håndballsjefens kontroversielle kjønnsforslag latterliggjøres

– Kvinne-VM kun med kvinnelige trenere, delegater, dommere og utøvere er misforstått kvinnekamp.

Det mener tidligere landslagsspiller Else-Marthe Sørlie Lybekk. Hun rister på hodet over forslaget fra den internasjonale håndballpresidenten.

Hassan Moustafa, som er øverste sjef i Det internasjonale håndballforbundet (IHF), har latt seg intervjue av tyske Stuttgart Zeitung. Nå slår han et slag for kvinnene, og mener det er nytenkende.

Han ønsker seg et VM med kvinner i alle roller, fra benken til banen, og til sekretariatet.

Han mener at det vil gi likestillingen i håndballen et løft. IHF har VM for kvinner hvert andre år, og det samme på herresiden.

– Dette er til å bli småskremt av. Det er et sidespor og har ikke noe med likestilling å gjøre i det hele tatt. Likestilling ville det vært hvis det var kvinnelige trenere i et herremesterskap. Vi driver med toppidrett, og det er ikke kjønn det kommer an på, sier Sørlie Lybekk.

Vil være banebrytende

Moustafas grunn for å gjøre dette er at ingen andre lagidretter har noe tilsvarende. IHF ville dermed gå i bresjen på dette området, forteller han i et intervju med den tyske avisen.

Sørlie Lybekk, som spilte proffhåndball i Tyskland i flere år, fanget opp saken via handball-world.com

– I tillegg ønsker han å kutte ut klister i håndball. Det viser jo helt mangel for forståelse. Skal spillere slutte å svette på fingrene? under hun.

På spørsmål om Moustafa mener at det kun skal være kvinnelige ledere fra Det internasjonale forbundet som skal være delegater i VM, svarer Moustafa nei.

– Grunnen er åpenbar. Det finnes ikke kvinner i styret, opplyser Sørlie Lybekk.

Som tidligere visepresident i Norges Håndballforbund, fikk hun på en kongress oppleve fraværet av kvinner. Hun ble dessuten spurt om hun var kona til en av delegatene.

Vil ikke ha egen lekegrind

Vicky Helms, som er håndballtrener og spaltist i nettstedet handball-world.com, latterliggjør forslaget.

– Vi trenger ikke inngjerdede lekeplasser for kvinner. Vi ønsker heller ikke å få kastet noe godteri etter oss som har en vakker innpakning, men som til syvende og sist betyr et tilbakeskritt, skriver hun.

Helms lurer dessuten på hva man skal gjøre med alle mennene, et klart flertall, som er landslagstrenere i dag.

Spaltisten legger til at hun ikke tror på kvoter, at kvinner skal reguleres inn i håndballen. Hun vil at de beste skal ha jobbene, uavhengig av X- og Y-kromosomer.

President Kåre Geir Lio i Norges Håndballforbund sier at han ikke har hørt om dette forslaget.

– Jeg ser ikke for meg at det skal bli slik. Jeg tror det er viktigst at de to kjønn kan jobbe sammen. Det blir det mest energi ut av, sier Lio.

– Når det gjelder klister, vet jeg at det forskes på å utvikle en ball som reduserer klisterbruken. Det har vi lett etter i mange år.