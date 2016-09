I morgen stiller Haslum med regnbuefarget kapteinsbind

På lørdag vil Haslum for første gang bruke et regnbuefarget kapteinsbind. Bindet ble levert på kontoret på Nadderud Arena torsdag, og kaptein Anders Røe vil ta det i bruk i kampen mot St. Hallvard.

– Jeg synes det er bra at vi i Haslum setter fokus på dette, men samtidig er det håpløst at dette må settes fokus på i 2016. Jeg trodde vi var kommet lengre, sier Haslum-kapteinen til klubbens hjemmeside.

Fikk nei i EM

Saken ble aktuell da Norges kaptein Bjarte Myrhol ville bruke det under håndball-EM, men det europeiske håndballforbundet nektet. Da Haslums trener Håvard Mamelund oppdaget at forbudet også sto i den norske regelboken, la han ut et Facebookinnlegg.

Håndballforbundet sa i ettertid at de ikke kom til å håndheve forbundet, og skal rette opp i regelboken.

Daglig leder i Haslum, Jarle Ludviksen, sier at han er glad for at forbundet gjorde endringen så kjapt.

- Vi tenker at i en slik sak hvor NHF har tatt et godt standpunkt om at de ikke vil følge den type regler, ønsker vi å fokusere på det. Håndballens verdier er respekt, fairplay, innsatsvilje og begeistring. Vi ønsker å vise at slike regler ønsker vi ikke å være en del av, sier han til Adresseavisen.

Kan bli fast antrekk

Kaptein Røe åpner for at det nye kapteinsbindet vil få en fast plass på armen hans denne sesongen.

- Jeg er helt åpen for å stille med det hele sesongen. Da tar vi et tydelig standpunkt og kan være et eksempel til etterfølgelse, sier han til Haslums hjemmeside.

Både han og daglig leder håper at flere klubber vil slenge seg på trenden.

- Ja, det synes det. Om alle norske klubber gjør det samme, så sier man at et slik reglement vil man ikke ha. Dette er en sak hvor det er feil å la det gå stille forbi, så vi håper at andre klubber følger etter. Da vil man i Håndball-Norge si at vi ikke er enig i det som kommer fra Europa, sier daglig leder Jarle Ludviksen til Adresseavisen.

Anders Røe er enig.

- Ikke minst er det viktig for idretten, og nå vil Haslum gå foran som et godt eksempel. Vi vil være et eksempel til etterfølgelse, så håper jeg flere klubber tar i bruk båndet etterhvert. Det er viktig å forstå at spillere og klubber kan være med å påvirke i slike saker. Idretten skal være åpen for alle – uansett seksuell legning.