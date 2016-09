22–28 viste lystavlen i Nærbøhallen til slutt, men det var i praksis to perioder underveis som tok knekken på hjemmelaget:

Først da Follo hentet inn Nærbøs femmålsledelse før pause, dernest da det stoppet fullstendig i angrep for de blåhvite noen minutter etter pause. Under en vel ti minutter lang periode scoret ikke laget et eneste mål, mens de røde fra Ski i Akershus benyttet anledningen til å gå fra å ligge under 15–16 til å lede 22–16.