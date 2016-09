Sandnes og Nærbø kom til kort mot storlagene

Toppserielaget Fyllingen, tapende cupfinalist i fjor vant med 31-24 over Sandnes hjemme i Framohallen, etter 15-10 ledelse til pause.

Sandnes holdt følge med vertene i ti minutter, deretter ble divisjonsforskjellen tydelig. Det skilte fem mål mellom lagene ved pause, mens forspranget økte ut over i andre omgang. På det meste var Fyllingen 14 mål foran, mens det endte med en sjumålsseier, 31-24.

Mål Sandnes: Lars Sigve Hamre 1, Michael Hemmer 6, Martin Hare 1, Vetle Høgemark 1, Bostjan Kavas 6, Abel Nagy, Maximilian Kalliske 2, Eivind Erland Gade 7.

Yppet seg i starten

Stort bedre gikk det ikke for Nærbø på Sørlandet. Her vant ØIF Arendal med 36-26, etter 21-11 halvveis.

Nærbø yppet seg litt i starten, ledet et par ganger, men etter hvert ble divisjonsforskjellen tydelig. I andre omgang kontrollerte Arendal hjem seieren på 36-26, men Nærbø kan i det minste glede seg over at de holdt Arendal til uavgjort 15-15 i den omgangen.

Mål Nærbø: Ole Nærland 4, Atle Gudmestad 5, Stian Vigre 1, Andreas Horst Haugseng 2, Tord Haugseng 1, Tord Aksnes Lode 5, Preben Leander Nord-Varhaug 4, Per Kristian Moi 1, John Thue 3.