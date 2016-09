Sola sikter høyt etter tapet av toppscoreren

SOLA (Aftenbladet): Med 166 mål var Malin Holta den ubestridte skytterdronningen i både Sola og eliteserien. Nå spiser Holta croissanter i Nantes, pugger franske gloser og håper proffeventyret kan sende henne inn i landslagsdiskusjonen. Det betyr at Knut Ove Joa må ha nye jenter til å stå fram i Åsenhallen. Han har hentet inn en kantspiller på hver side, en ny strek og en midtback. Målet er at hele laget skal sørge for at savnet av Malin Holta ikke blir for merkbart. I tillegg nyter Sola godt av at Tonje Nøstvold nå har fått med seg hele oppkjøringen etter at hun ble mor på ettersommeren i fjor.

Sola forsterker med gammel kjenning