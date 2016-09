Sola sjanseløse mot landslagsstjerner

Sola – Byåsen 28-38 (12-20)

Fakta: Sola – Byåsen 28-38 (12-20) Eliteserien håndball kvinner, 2. serierunde Åsenhallen, 250 tilskuere Sola: Kimberley Ewanovic, Amalie Frøland – Oda Aasheim 2, Sara Svarstad 1, Silje Stangeland, Anne Bjørke Kallestad 4, Alicja Zacharska 1, Eva Björk Davidsdottir 4, Fanny Vervik 1, Martha Barka 2, Hege Danielsen 2, Tonje Nøstvold 11. Toppscorer Byåsen: Kristin Venn 8 Utvisninger: Sola 2 x 2 min., Byåsen 2 x 2 min. Dommere: Magnus Muri Nygren/Andreas D. Borge

SOLA: Klasseforskjellen på lagene var tydelig helt fra avkast. Sola knotet i angrep, og hang ikke med på tempoet Byåsen satte opp. Dermed sto det 4-0 til gjestene etter bare fem minutter. Den luken klarte Sola aldri å tette, de gangene laget begynte å nærme straffet Byåsen vertene med hurtig ankomstspill eller ditto kontringer.

Sola hadde én mulighet til å redusere forspranget til tre mål på stillingen 12-16, men i stedet saget Byåsen av hjemmelaget ved å lede 20-18 til pause. Og med 20 baklengsmål på en omgang vinner man ikke håndballkamper på elitenivå.

PÅL CHRISTENSEN

Tonje Nøstvold blir sørgelig alene til å trekke lasset. I starten av kampen var hun midtback, med Anna Bjørke Kallestad på sin høyre side. De to var de eneste som sto for avslutningene til Sola, før islandske Eva Björk Davidsdottir omsider begynte å melde seg på ti minutter før pause. Så skal det også sies at det også er mye håndball i nykommeren Martha Barka fra Staal Jørpeland. Hun er bare 17 år og uferdig på nivået, men viser i alle fall mot til å avslutte. Solas målvakter, Kimberley Ewanovich og Amalie Frøland gjorde også sitt beste for å stoppe overmakten i hver sin omgang.

Andre omgang fortsatte som den første sluttet. Byåsen kontrollerte kampen som de ville, kjørte tempo når det var nødvendig og viste sin større bredde med landslagsspillere som Emilie Hegh Arntzen og Ida Alstad. Mot slutten kunne gjestene også tillate seg å hvile sine beste. Åtte minutter før slutt var Byåsen ti mål foran Sola og kampen endte med en timålsmålsseier til Byåsen, 38-28

Solas neste oppgave er Oppsal borte 21. september.