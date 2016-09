LO redder hopperne ut av sponsorkrisen

I april ga østerrikske OMV beskjed om at de gir seg som hovedsponsor for de norske skihopperne. Etter hektisk aktivitet har skiforbundet landet en verdifull avtale. Hopp-Norge sto i fare for kraftige kutt i satsingen.

- Vi har alltid fått høre at hopp er bra, men at vi mangler profiler. Vi har derfor jobbet konkret mot noen som er opptatt av fellesskapet. Vi vil selvfølgelig ha de store enerne også, men vi kommer aldri til å glemme laget og fellesskapet. Derfor er vi ekstra stolt over at LO blir med på laget, sier hoppernes sportssjef, Clas Brede Bråthen, til NTB.

Stor avtale

Med 10 millioner kroner (eks. moms) årlig i bidrag fra LO, kan hopperne opprettholde den ambisiøse satsingen fram mot vinter-OL i Sør-Korea i 2018.

- Dette er den største avtalen vi har gjort, og en av de største i norsk idretts historie. Det er rimelig å tenke at mange LO-medlemmer ser skihopp på TV når en vet at medlemsmassen er på drøyt 900.000, sier Bråthen.

Det er også klart at LO går inn som én av fem premiumsponsorer for den norske hoppuka, som arrangeres for første gang til vinteren.

Mot 2018

Det ble uro i Norges Skiforbund da det i april ble klart at østerrikske OMV ville trekke seg fra samarbeidet. Skipresident Erik Røste bekrefter at avtalen med LO var viktig for å sikre fortsatt gode vilkår for de norske hopperne.

– Det er en flott avtale for hoppsporten. Nå kan de utvikle barn og unge, men også sikre de tre mesterskapssesongene vi står foran. Det er viktige sesonger, sier Røste.

I 2016/17-sesongen er ski-VM i Lahti det store høydepunktet. Satsingen fram mot verdensmesterskapet var aldri i fare, men det ville blitt vanskelig å opprettholde satsingen mot OL i 2018 uten at en ny hovedsponsor kom på plass. (©NTB)