Beckenbauer etterforskes av sveitsiske myndigheter

Sveitsiske påtalemyndigheter har åpnet etterforskning mot den tyske fotballhelten Franz Beckenbauer, skriver Reuters.

En talskvinne for den sveitsiske statsadvokaten bekrefter nå at en etterforskning er igangsatt, etter at tyske Spiegel først meldte om saken. Spiegel hevder å ha kilder tett på etterforskningen som sier at Beckenbauer er mistenkt for underslag og hvitvasking av penger i forbindelse med VM i 2006.

Talskvinnen vil ikke si om etterforskningen er knyttet til de nevnte forbrytelsene.

I mars var den tidligere midtstopperen under etterforskning av FIFA, på grunn av mistanker om bestikkelser i forkant av tildelingen av fotball-VM i Tyskland i 2006.

Et eksternt advokatfirma undersøkte i vinter en pengeoverføring på rundt 50 millioner kroner fra Den tyske arrangørkomiteen, via FIFA, til den tidligere Adidas-sjefen Robert Louis-Dreyfus. Pengene var til et kulturelt VM-arrangement som aldri ble gjennomført.

I februar fikk Beckenbauer en bot av FIFA på 66.000 kroner. Årsaken var at Beckenbauer skulle ha vist manglende vilje til å samarbeide med komiteen i dens etterforskning av korrupsjonsanklagene som ble fremsatt rundt tildelingen av VM-sluttspillene til Russland og Qatar i 2018 og 2022.

I oktober 2015 skrev Der Spiegel at et hemmelig fond på 10 millioner sveitserfranc skal ha blitt benyttet til å kjøpe stemmer i prosessen som endte med at Tyskland fikk tildelt fotball-VM for ti år siden.

I tillegg til Beckenbauer blir de tidligere presidentene i Det tyske fotballforbundet (DBU), Wolfgang Niersbach og Theo Zwanziger etterforsket. Også DBU-toppen Horst Schmidt etterforskes, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det er forventet at nye detaljer rundt etterforskningen skal offentliggjøres senere torsdag.

Beckenbauer har hele tiden benektet å ha gjort noe ulovlig i forbindelse med tildelingen.