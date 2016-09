Dette er mannen NFF skal stemme på i UEFA-valget

Forbundsstyret i NFF støtter slovenske Aleksander Ceferin i UEFA-presidentvalget onsdag.

Dette ble besluttet på et telefonstyremøte mandag kveld, melder NFF i en pressemelding.

Michael van Praag (Nederland) er den andre kandidaten. – Vi mener begge kandidater har presentert gode tanker om nødvendige reformer i UEFA. Samtidig mener vi Ceferin er klarere og mer konkret på hvordan han vil endre Governance-strukturen i UEFA, sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Han har også tydelig gitt uttrykk for at han er sterkt kritisk til den nye Champions League-strukturen nylig vedtatt av UEFA-styret. Den tar ikke hensyn til interessene til mindre nasjoner og mindre klubber. I sum gjorde dette at forbundsstyret landet på at Ceferin er den beste kandidaten.

(©NTB)