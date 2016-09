Espelund kritisk til NFF: - Håper av hele min sjel at det ikke er sant

- Jeg vet ikke hva som er faktiske forhold i saken, for det er mye påstand mot påstand. Jeg har ikke lagt skjul på at jeg har vært uenig med NFF, Terje Svendsen og de andre nordiske landene i å støtte Ceferin så tidlig. Selv om de sier at de ikke har foretatt noen endelig beslutning ennå, sier Espelund.

De nordiske landende Norge, Sverige, Danmark og Finland annonserte sin støtte til slovenske Aleksander Ceferin allerede før han selv hadde bestemt seg for å stille til UEFAs presidentvalg som skjer om åtte dager.

- Jeg har vært kritisk til at man så tidlig skulle ut med støtten til Ceferin. Det var jeg forundret over. Jeg har sagt at man bør vente og se hvem som er ulike kandidater. Jeg synes det var spesielt. Man bør få diskutert alle kandidatene først og diskutere det med eget styre, før man peker ut en, sier trønderen.

- Påstand mot påstand

Josimar hevder at som takk for støtten skal Norden få arrangere EM i 2024 eller 2028. Sveriges fotballpresident Karl-Erik Nilsson skal også ha blitt lovet en plass i UEFAs eksekutivkomite fra 2017 og bli UEFAs nye visepresident.

- Det registrer jeg at blir påstand mot påstand, men jeg håper at kjøpslåiing om EM eller fordeling av posisjoner overhodet ikke har vært oppe som tema i det hele tatt. Det er min forutsetning. Jeg ser det benektes, og jeg håper av hele min sjel at det er sant.

Tidskriftet hevder at Kjetil Siem, tidligere generalsekretær i NFF og FIFA-rådgiver fra juli, har blitt brukt som en mellommann mellom FIFA-president Gianni Infatino og Aleksander Ceferin. Men FIFA har ikke tillatelse til å påvirke et UEFA-valg.

- Jeg hadde jo over tid på oppdrag fra NFF drevet lobby for Ceferin, det er riktig. Men det begynte altså nærmere to år før. Det hadde ingenting med det Josimar skriver å gjøre. Jeg begynte i FIFA 18. juli i år. Infantino visste ikke at jeg var i Milano engang. Du blir maktesløst. Hvordan i all verden kjenner Josimar til mine samtaler med Gianni? Han har aldri nevnt dette engang, og har ikke noe med UEFA-valget å gjøre. Det er sannheten, men det er ikke interessant, og det forundrer meg veldig, sa Siem mandag.

NTB Scanpix

Hallén utfordret Ceferin to år tilbake

President i NFF frem til Terje Svendsen tok over i mars, Yngve Hallén, sier at Siem har gjort lobby for Ceferin med NFFs tillatelse. I likhet med Svendsen avviser Hallén at han kjenner seg igjen i Josimars påstander.

- Ja, men Ceferin driver også god nok lobby for seg selv. Han er inkluderende, sier Hallén.

- Har du noe mistanke om at Siem har vært en ulovlig mellommann?

- Nei. Det har ikke vært en slik forbindelse mellom Siem, Infantino og Ceferin. Husk at Ceferin ble også diskutert som en i UEFA, da Platini ønsket å bli FIFA-president og Infantino var generalsekretær. Det er veldig mye som har skjedd siden den gang. Ceferin tok det virkelig tung når sakene rundt Platini kom opp, og var en klar røst for forandring, sier Hallén.

Den tidligere fotballpresidenten kaller det oppspinn å hevde at det finnes en kobling mellom et UEFA-valg og tildeling av EM.

- Jeg snakket med Ceferin om den vanskelige situasjonen i UEFA og FIFA for om lag to år siden da jeg var i Ljubljana. Jeg ba han vurdere seg selv som en kandidat for FIFA eller UEFA. Jeg diskuterte også hans navn med Sveriges, Danmarks og Finlands forbund, og vi var enige om at han var en god kandidat for fremtiden. Det er viktig å få inn små nasjoner i sentrale posisjoner. Vi så en fordel med at noen kom helt utenfra, men det var aldri lovet noe EM eller stillinger. Det har aldri vært tema.

NTB Scanpix

- Hva var tema?

- Vi diskuterte de utfordringene som var i både FIFA og UEFA. Han hadde utrolig bra standing i sin region. En region som i enkelte saker sliter med imaget. Ceferin er en samlende kraft som UEFA trenger. Det var helt naturlig for meg å utfordre han som en UEFA-kandidat, men det er ikke jeg som har valgt å støtte han som kandidat for Norges Fotballforbund. Det er Terje Svendsen og hans styre, og jeg stoler fullt på at NFF gjør dette på best mulig måte, sier Hallén.

Anbefaler nederlender

Den nederlanske presidentkandidaten Michael van Praag reagerte med sjokk etter å ha lest Josimars tekst. Karen Espelund mener han er den beste kandidaten til UEFA-valget neste uke.

- Mitt utgangspunkt er at UEFA trenger en sterk og tydelig leder som sikrer uavhengighet til FIFA, fordi jeg ser en veldig tendens på at også under dagens ledelse i FIFA gjøres det mye operativt som bør være styrt av konføderasjonene. Vi trenger en veldig tydelig leder i UEFA som står opp for uavhengigheten i relasjon til FIFA, sier Espelund, som har anbefalt NFF om å velge van Praag.

- Det er ikke for å snakke ned Ceferin, men Van Praag har noen veldig klare tanke om hva som må til. Både når det gjelder utvikling av barn, ungdom og breddefotball, og han kan være en tydelig stemme for Europa i alle diskusjoner som for eksempel, utviklingsarbeid og klubb-VM.

- UEFA blitt utnyttet

- Hva synes du om FIFA og UEFA etter Blatter og Platini?

- FIFA er det vanskelig dømme allerede, men jeg er urolig for jeg synes at den nye presidenten, Infantino, tar en veldig aktiv utøvende rolle, og ser noen utspill som jeg lurer på hvor godt forankret er i eget styre. Det har kommet utspill på antall lag i VM og klubb-VM. Jeg håper at FIFA er på rett vei, men har fortsatt noen spørsmål, sier Espelund skeptisk og fortsetter:

- Det er ingen tvil om at UEFA har hatt et maktvakuum etter at Platini ble suspendert. European Club Association (ECA) har utnyttet det rundt, blant annet ved å presse UEFA til endringer i Champions League som kommer de største landene til gode og ved trusselen om å etablere en konkurranse utenfor UEFA hvis ikke.

I mai ble Espelund vraket fra UEFAs eksekutivkomite til fordel for franske Florence Hardouin. Hun er usikker på om hun er aktuell fra andre komiteer i fremtiden.

- Alle går vel og venter på å se hvordan komiteer og styrer blir seende ut. Jeg får signaler om at jeg er ønsket med i en rolle på komitenivået. Jeg får se til høsten. Det avventer jeg litt med inntil videre. Jeg skal selvfølgelig også ta det med NFF. Jeg ønsker å ha en åpen dialog med og støtte fra fotballforbundet. Jeg sitter ikke i noen verv som enkeltperson.