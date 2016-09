FIFA starter etterforskning av Blatter

FIFA melder i dag på sine nettsider at de har satt i gang etterforskning mot flere tidligere FIFA-topper.

Etterforskningen skal gjelde beskyldninger om bestikkelser og korrupsjon, hvor tidligere FIFA-president Sepp Blatter skal ha tatt imot gaver.

Også de to tidligere generalsekretærene Jerome Valcke og Markus Kattner er under etterforskning.

Ifølge FIFA er trioen under etterforskning for brudd på FIFAs etiske regler med tanke på gaver, interessekonflikter og andre fordeler som kan tyde på bestikkelser og korrupsjon.

Det er FIFAs etiske komité som har satt i gang etterforskningen.

Blatter ble utestengt fra all fotball i seks år etter at det kom fram at han sto bak en pengeoverføring på rundt 17 millioner kroner til tidligere UEFA-president Michel Platini. Ifølge Blatter var overføringen en betaling for tjenester Platini skal ha utført for FIFA rundt årtusenskiftet. Ingen av partene har klart å fremlegge dokumentasjon på den tidligere franske landslagsspillerens arbeid.