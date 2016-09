Fotballprofilen tipper for 1 million i året: - Jeg er ikke spillegal

– Dette er ikke spillegalskap, men spilleglede, sier den kjente reklamemannen og Stabæk-guruen.

Bergens Tidende har i en serie artikler satt fokus på spilleavhengighet, Norsk Tippings monopol og de utenlandske spillselskapenes iherdige innsats for å komme seg inn på det norske markedet.

Ingebrigt Steen Jensen har i en årrekke snakket godt om Norsk Tipping og Grasrotandelen, som hvert år gir Stabæk solide inntekter. Jensen er selv storspiller: I snitt tipper han for rundt 3000 kroner hver dag. Noen ganger for mer, andre ganger mindre. Det blir omtrent 1 million kroner per år.

Fakta: Grasrotandelen Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009. Dette er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Siden starten i 1948 har Norsk Tipping bidratt med nesten 120 milliarder kroner totalt til gode formål. Kilde: Norsk Tipping

– Jeg går vel omtrent i null, uten at jeg fører nøye statistikk. Hadde jeg tapt 3000 kroner om dagen, da hadde jeg vært ille ute, sier Jensen på direkte spørsmål om han har et spillproblem. Jensen har tidligere gjort reklameoppdrag for Norsk Tipping.

Uromelding fra Hamar

I november i fjor ble han faktisk blokkert av Norsk Tipping. Tippegiganten på Hamar mente at Jensen spilte for mye, og at han trengte en pause.

– Jeg har også fått brev fra Norsk Tipping der de spurte om jeg hadde et spillproblem, og at de kunne tilby hjelp. Det brevet har jeg rammet inn, og det henger på toalettet, sier Jensen og ler.

Tor Stenersen

Han har ikke bedt om hjelp, for det trenger han ikke (ifølge seg selv). Men Jensen er glad for at Norsk Tipping følger med på spillingen hans. Han mener at det her går et klart skille mellom det norske selskapet og de utenlandske.

– Mens Norsk Tipping gir beskjed hvis du spiller for mye, gjør de utenlandske det stikk motsatte. Går det noen uker uten at du har spilt tar de kontakt med deg. De setter gjerne inn 500 kroner i bonus som du kan spille for. Tenk det: Her lokker de tilbake mennesker som gjerne har slitt med å komme seg ut av spilleavhengighet. Det blir som at Ringnes ser igjennom lister over alkoholikere og tilbyr dem å fylle opp glasset. Det er svinete, sier Jensen.

Blir deppet av Riise og Carew

Han kommer også med et spark på leggen til kanalsjefene i TV-selskapene som pøser ut reklame for utenlandske spillselskaper. Norske kanaler har ikke lov å reklamere for utenlandske spillselskaper, men regelverket omgås ved å sende på plattformer som Viasat og Discovery som sendes fra utlandet.

– Noen norske kanalsjefer bør virkelig se seg selv i speilet, sier Jensen, som også kommer med et stikk til kjendiser som John Arne Riise og John Carew som er frontfigurer for henholdsvis Betsson og ComeOn.

– Her beriker idrettskjendiser seg selv ved å gå til angrep på den norske modellen som har fått dem opp og frem. Jeg blir så deppet av å se det, sier Stabæk-guruen.

Spillmonopolet er under sterkt press. De utenlandske selskapene omgår som sagt regelverket ved å reklamere på utenlandsbasert TV, og betalingsforbudet omgås ved å bruke tredjepartsselskaper.

Staale Wattø

Vil beholde monopolet

– Du ønsker å beholde spillmonopolet?

– Ja, er du gal. Tippemidlene er helt avgjørende for norsk idrett. Jeg har absolutt ingen tro på at de utenlandske selskapene vil betale det samme til norsk idrett og kultur. Jeg hører at de sier det, men for meg er det helt utenkelig. Det blir rent tankespinn, sier Jensen og legger til at han ikke bruker en krone på de utenlandske spillselskapene.

Les også Du bør være bekymret hvis barnet ditt har dette på kontoutskriften

Hans iherdige innsats har ført til at Stabæk er en av de klubbene som får mest penger igjen fra Grasrotandelen, der fem prosent av spillingen går ut igjen til klubber og foreninger.

Med en spilleomsetning på 1 million i året bidrar Ingebrigt selv med rundt 50.000 kroner i Grasrotmidler til klubben i sitt hjerte. Neste år regner han med at Stabæk totalt sett vil få over 1 million gjennom disse midlene.

– Grasrotandelen er Stabæks nest største sponsor. Det første jeg gjør om morgenen – før jeg pusser tennene – er å sjekke hvor mye vi har fått. Jeg er helt gal, sier Ingebrigt Steen Jensen og ler.