Froome og Wiggins rammet av WADA-hackerne

Av de 25 utøverne er det ti fra USA, fem fra Tyskland, fem fra Storbritannia og én utøver fra Tsjekkia, Danmark, Polen, Romania og Russland.

Blant utøverne som er rammet er de britiske syklistene Chris Froome og Bradley Wiggins.

Hackingen har også gått utover den danske svømmeren Pernille Blume, som vant gull på 50 meter fri i Rio-OL. Hennes journaler viser at hun har benyttet seg av astmamedisinen terbutalin, som er på listen over forbudte stoffer, men som det i visse tilfeller blir gitt godkjennelse for om stoffet inntas via inhalator.

Blume har tidligere sagt at hun fikk konstatert anstrengelsesastma i 2010.

Den norske syklisten Vegard Robinson Bugge ble for et drøyt år siden utestengt for bruk av terbutalin. Tidligere i år ble syklisten Simon Yates utestengt i fire måneder av samme grunn.

Russisk gruppe

Ifølge WADA er det den russiske gruppen «Fancy Bear» som står bak hackingen og publiseringen av informasjonen.

- Fancy Bear har lekket enda en håndfull av fortrolig data fra WADAs system, skriver byrået på sin nettside.

Framgangsmåten er den samme som tidligere i uken hvor blant annet journalene til tennisstjernene Venus og Serena Williams ble lagt fram. Opplysningene viste at Venus Williams hadde fått unntak fra dopingreglene slik at hun kunne bruke medisin som i utgangspunktet var forbudt.

- Jeg fulgte alle reglene i antidopingprogrammet for tennis da jeg søkte om, og fikk innvilget, unntak i forbindelse med behandling, skrev storesøster Williams i en pressemelding. (©NTB)