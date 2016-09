Han var en av USAs største og mest omstride fotballstjerner. Nå prøver han seg i ny idrett.

Tidligere NFL-quarterback Tim Tebow har signert en kontrakt med baseballklubben New York Mets. 29-åringens mål er spill i Major League.

Det er imidlertid langt unna. Mets tok en sjanse og ga ham Minor League-kontrakt. Han må gå gradene i farmerklubbsystemet før han eventuelt vurderes god nok for Mets.

Tebow er ikke den første som prøver seg i baseball etter å ha hatt suksess i en annen lagidrett. Mest kjent er nok basketballsuperstjerne Michael Jordan, som mislyktes fullstendig da han prøvde å nå Major League.

På highschool var Tebow stjerne i både amerikansk fotball, basketball og baseball. Han valgte bort de to siste idrettene og førte Florida-universitetet til to mestertitler i amerikansk fotball. Han vant også Heisman-trofeet som årets collegespiller.

Tebowing

I 2010 ble han draftet av NFL-laget Denver Broncos, og sesongen etter førte han laget til avdelingsseier i NFL. Som profesjonell fotballspiller var han svært omstridt for sin ukonvensjonelle spillestil. Mange reagerte også på at han ved enhver anledning trakk fram sin kristne tro og feiret suksess ved å gå ned på ett kne i bønn. Det fikk også et navn: «Tebowing».

Reuters

Da Broncos fikk sjansen til å hente superstjernen Peyton Manning som sin quarterback, ble Tebow byttet bort til New York Jets, og siden har han ikke greid å spille seg til plass noe sted. Han var også innom New England Patriots og Philadelphia Eagles. Sistnevnte fristilte ham for et drøyt år siden.

Tebow prøvde seg som TV-kommentator før han fikk ideen om å prøve seg som baseballspiller igjen. 46 speidere fra profesjonelle klubber møtte opp da han i august inviterte interesserte til å se ham vise hva han kan gjøre med hanske og balltre. Chicago Cubs og Oakland As var eneste Major League-lag som uteble.

Utviklingsprosjekt

Det han viste var imponerende nok til at fem lag gikk i forhandlinger med ham, og Mets-sportsdirektør Sandy Alderson tilbød ham en proffkontrakt han sa ja til. Nå skal Tebow møte til «nybegynnerleir» med en gjeng unggutter.

- Han har alltid vist at han er en svært atletisk idrettsmann med karakterstyrke og vinnermentalitet. Bortsett fra alderen er han et klassisk utviklingsprosjekt for oss. Jeg avviser antydninger om at han ikke har noen sjanse til å nå Major League, sier Alderson.

Tebow ble spurt hva som skal til for at baseballprosjektet kan kalles en suksess.

- Om jeg gir alt jeg har. Om jeg om 10, 15, 20 år kan se tilbake på dette og vite at jeg gjorde alt for å bli så god som jeg kan, så er det en suksess, sa han. (©NTB)