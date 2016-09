Hans protester satte sinnene i kok i USA. Nå har draktsalget skutt til himmels

NFL-spilleren Colin Kaepernick har fått USA til å koke de siste ukene. Han har nå ved to anledninger nektet å reise seg mens nasjonalsangen spilles, og meningene er svært delte.

Kaepernick markerer nemlig en protest mot rasediskriminering og politivold, som har vært mye omtalt i USA over lengre tid.

Flere har støttet NFL-spilleren, blant annet tidligere Everton-keeper Tim Howard, selv om han har uttalt til The Washington Post at han ikke vil komme med en lignende markering selv. Også fotballprofilen Megan Rapinoe har uttrykt sin støtte ved å knele under nasjonalsangen.

Obama-støtte

Også president Barack Obama har nå uttalt seg om saken. Han mener Kaepernick er i sin fulle rett til å uttrykke sine meninger.

- Slik jeg ser det, har han en grunnleggende rettighet til å uttrykke seg. Det har mange idrettsutøvere gjort før ham. Jeg tviler ikke på åpenhjertigheten hans etter det jeg har hørt. Jeg synes han bryr seg om noe legitimt og ekte, som vi trenger å snakke om, sier Obama til ABC.

Obama mener vi dere at Kapernicks protester kan virke rotete, men det er slik demokratiet fungerer.

Draktsalget til himmels

Kaepernick har tidligere spilt i Super Bowl (NFL-sluttspillet), men i hans nåværende klubb, San Francisco 49ers, sliter han med å få en plass i startoppstillingen.

Nå har draktsalget skutt til himmels. Ifølge magasinet Forbes har quarterbacken gjort et hopp fra å være den 20. mestselgende spilleren til den aller mest populære. På NFLs hjemmesider er han nå den som er tredje mest populær i draktsalget.

Ifølge ESPN skal mer Kaepernick-effekter ha blitt solgt i lølpet av den siste uken enn i de siste åtte månedene til sammen.

- Jeg kommer ikke til å reise meg opp og vise stolthet overfor et flagget til en land som undertrykker svarte og andre fargede. For meg er dette større enn fotball, og det ville være egoistisk av meg å se en annen vei. Det er lik i gatene og folk som slipper unna med mord, sa Kaepernick etter at han første gang holdt seg sittende under nasjonalsangen.

Det er tydelig at han har klart å skape en debatt.