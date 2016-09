Hvem overtar for Platini? Dette er kandidatene.

Slik har FIFA-skandalen utviklet seg siden mai:

* 27. mai: Sveitsisk politi, i samarbeid med FBI, pågriper sju FIFA-delegater i en razzia på et luksushotell i Zürich. Mistankene gjelder hvitvasking og bedrageri. Totalt siktes 14 personer.

* 28. mai: Skandalen blir verdenspolitikk når Russlands president Vladimir Putin kritiserer USA for å ha blandet seg i saker landet ikke har noe med. Samtidig innledes FIFA-kongressen i Zürich.

* 29. mai: Sepp Blatter gjenvelges som president til tross for skandalen. Utfordreren prins Ali bin Al Hussein fra Jordan erklærer seg slått etter den første stemmerunden.

* 2. juni: Sepp Blatter offentliggjør at han trekker seg, men at han først vil gjøre det ved en ekstraordinær kongress. Beskjeden kommer timer etter at New York Times publiserte en sak hvor de hevdet at Blatters nærmeste, generalsekretær Jerome Valcke, var innblandet i skandalen.

* 3. juni: Etterforskerne offentliggjør et forhør der tidligere FIFA-delegat Chuck Blazer erkjenner at han har tatt imot betaling forbindelse med at Sør-Afrika ble valgt til VM-vert i 2014. Flere medier melder at FBI også etterforsker Blatter.

* 20. juli: FIFA forteller at en ny president skal bli valgt på en ekstraordinær kongress 26. februar i Zürich. Samtidig tvinges Blatter til å avbryte pressekonferansen da en mann kaster sedler på sveitseren.

* 29. juli: UEFA-president Michel Platini lanserer seg som presidentkandidat.

* 3. august: Blatter offentliggjør at han trekker seg som medlem fra Den internasjonale olympiske komité (IOC).

* 10. september: FIFA presenterer en handlingsplan som har til hensikt å komme til bunns i organisasjonens problemer. Blant annet foreslås det en makstid på tolv år i FIFA.

* 18. september: FIFAs generalsekretær, Jerome Valcke, som er blitt beskrevet som Blatters nærmeste, suspenderes. Franskmannen anklages for å ha solgt billetter svart under VM i 2014.

* 25. september: Den sveitsiske påtalemyndigheten forteller at Sepp Blatter er mistenkt for korrupsjon. Blatter har utført en ureglementert pengetransaksjon til Platini på rundt 17 millioner kroner.

* 28. september: Dager senere sender Blatter og Platini ut en pressemelding hvor det hevdes at pengene var for arbeid Platini utførte for FIFA i 1998 og 2002. Den siste utbetalingen på 17 millioner kroner ble gjort i 2011. Blatter insisterer på at han fortsatt kommer til å gå av etter presidentvalget i februar.

* 2. oktober: To av FIFAs største sponsorer, Coca-Cola og McDonalds, krever at Blatter går av umiddelbart.

* 7. oktober: Trykket på FIFA-toppene øker da det blir kjent at den etiske komiteen vil utestenge Blatter i 90 dager.

* 8. oktober: FIFAs etiske komité utestenger Blatter og Platini i 90 dager. I tillegg utestenges Chung Mong-joon, en av presidentkandidatene, i seks år. Også generalsekretær Jerome Valcke blir utestengt, for 60 dager.

* 3. desember: Over et dusin personer tilknyttet FIFA pågripes i en aksjon gjennomført av sveitsisk politi.

* 17. desember: Sepp Blatter møter til høring i FIFAs etiske komité.

* 18. desember: Michel Platini boikotter høringen med komiteen og sender sine advokater i sitt sted. Franskmannen hevder han allerede er dømt.

* 21. desember: FIFA-president Sepp Blatter og UEFA-president Michel Platini utestenges fra all fotball i åtte år. De bøtelegges henholdsvis 50.000 og 80.000 sveitserfranc.