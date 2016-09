Kulturministeren lanseres som internasjonal dopingjeger

- Jeg kjenner til at navnet mitt er blitt nevnt av flere, og jeg kan bekrefte at jeg har fått henvendelse om å stille som kandidat, sier 39-åringen til Aftenposten på telefon fra Jordan.

Der hun er invitert av Norges Fotballforbund for å se hvordan de jobber internasjonalt for å utdanne kvinnelige idrettsledere og få flere jenter med i idrett.

Bakgrunnen for at det er en ledig plass, er at visepresident Makhenkesi Arnold Stofile døde for kort tid siden. Han må erstattes. WADA-president Sir Craig Reedie, som også er visepresident i IOC, skal trolig sitte i ytterligere et par år.

Mange mener at det nå er på tide at en kvinne kommer inn i en slik posisjon. Gjennom alle år har organisasjonen vært mannstung.

- Er det grunnen din til eventuelt å si ja til et slikt verv?

- Det viktigste nå er å styrke WADA og bidra til WADAS uavhengighet, slik at det internasjonale antidopingarbeidet kan prioriteres for full styrke. Det avgjørende er at en ny visepresident kan bidra til dette.

Skal avgjøres før jul

Helleland presiserer at det er langt frem til at Europa i det hele tatt får visepresidenten i WADA. Alle verdensdeler kan foreslå en kandidat.

RUNE SÆVIG

- Det viktigste for meg er at Norden står samlet om en felles kandidat, og at Europa finner en handlekraftig og tydelig kandidat som vil gjøre en solid jobb for å sikre WADAS uavhengighet og arbeid for en ren idrett.

- Du har tidligere kritisert mannsdominerte, internasjonale idrettsorganisasjoner. Da er det vel riktig å gå inn for en kvinne som nestleder?

- Det viktigste er at vedkommende har et strekt engasjement for å få en ren idrett og få ryddet opp i den alvorlige situasjonen som internasjonal idrett nå opplever. Men jeg vet at flere er opptatt av at ledelsen i WADA skal fremstå som en moderne organisasjon med en god kjønnsbalanse.

Nå har IOC ledelsen

I WADA veksler to i ledelsen på å representere IOC og myndighetene, annenhver gang. Akkurat nå er det IOC som har presidentvervet.

I Danmark er det engasjement for å få inn den tidligere danske justisministeren Brian Mikkelsen i WADA, organisasjonen som har vært under hardt press i det siste. Det som toppet seg nylig var at russiske hackere gikk inn i WADAs datasystemer og fikk ut konfidensielle opplysninger om topputøveres medisinbruk.

Tidligere kulturminister Thorhild Widvey sitter vi styret i WADA, eller Executive Commitee, som det heter. Der sitter hun på vegne av europeiske myndigheter.

PS. WADAs eksekutivkomité har 12 medlemmer: Fem fra myndighetene, én fra hvert kontinent og fem fra idretten, samt president og visepresident, henholdsvis fra idretten og myndighetene.