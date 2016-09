Det sier Håkon Grøttland, talentsjef i Norges Fotballforbund (NFF), når vi ber ham om å kommentere utspillene fra Per Joar «Perry» Hansen i Aftenposten.

Perry mener at norsk fotball er akterutseilt på de fleste områder. Etter flere turer i utlandet mener han at det er på tide med lønnede, skolerte trenere også i barnefotballen. Perry tar også til orde for topping og tidlig utvelgelse av de beste.

– Hvis du tror du kan bli god i håndball, møter du opp på håndballtrening. Hvis du tror det er fotball du kan bli god i, så møter du opp der, sa Perry i Aftenposten-intervjuet.

Håkon Grøttland sier at det ikke er aktuelt med selektering av 7-8-åringer i norsk fotball.

– Perry er en kar som vi lytter til, og han har flere interessante tanker. En del av det han nevner er noe som vi har på agendaen og har satt inn tiltak på, sier Grøttland.

Bra tilbud til alle

Talentsjefen er imidlertid klar på at det per i dag ikke er verken rom for eller ønske om topping og spissing i ung alder.

– Vi har ingen tro på topping i ung alder. Det er umulig å forutsi hvem som kommer til å bli best når barna er 8-9 år. Der endrer det seg nesten fra uke til uke hvem som er best. Det vi er opptatt av er å gi et bra nok tilbud til alle, sier Grøttland.

NFFs talentsjef er selv trener for en gjeng med 8-åringer. Han har fotballkompetanse godt over snittet.

– Men jeg tror ikke det er fotballkompetansen min som er avgjørende når jeg trener 8-åringer. Den kompetansen jeg trenger aller mest i den sammenhengen, er erfaringen jeg har fått gjennom det å være pappa. Jeg har ingen tro på at en gjeng med betalte 20-åringer skal inn og trene små barn, sier Grøttland.

Bestemmelsene om barneidrett

Han peker på at det i Norge ikke er lov med topping i ung alder. Dette fremgår i barneidrettsbestemmelsene til Norges Idrettsforbund (NIF), som gjelder for barn til og med det året de fyller 12 år. Her heter det blant annet at alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med.

«Å toppe laget betyr i praksis å utestenge eller gi ulike muligheter til å drive idrett, basert på en voksen sin vurdering av hvem som er best. Hovedargumentet for å toppe laget er som regel å vinne kampen. Dette bidrar til å forsterke resultatfokuset og den ytre motivasjonen, fremfor å skape læringsoptimister og barn som er opptatt av mestring og utvikling», heter det på Idrettsforbundets hjemmesider.

– Vi i Fotballforbundet er dønn lojale overfor barneidrettsreglene. Hvis det grunnleggende skal endres her, krever det at hele idretten tar en skikkelig debatt, sier Grøttland.

– Når spillerne er 12-13 år, skrur vi til litt. Men ikke før, sier talentsjefen.

Kvalitetsklubb

Grøttland sier at norsk barnefotball er avhengig av foreldre som stiller opp, og at det også vil være slik fremover.

– Vi kan ikke ha profesjonelle trenere i barnefotballen, det er ikke gjennomførbart. Det vi må sørge for er at foreldrene får god skolering. Til syvende og sist handler det om at det må være kvalitet på treningsfeltet, også i ung alder. Det skal være kvalitet fra dag én med gode treninger ledet av godt skolerte trenere. Det skal ikke være noen barnehage, sier NFFs talentsjef.

Nylig innførte NFF konseptet med «Kvalitetsklubb» der det blant annet er fokus på skolering av trenere.

Men konseptet fokuserer mest på fotballen som en sosial arena, ikke som en talentfabrikk:

«Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker vi å ta på alvor og utvikle. Fotballen er en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt uansett alder, kjønn og identitet.»