Norge innførte betalingsforbud i 2010 – fortsatt renner milliarder ut av landet

Nordmenn bruker stadig mer penger hos utenlandske spillselskaper, selv om selskapene ifølge Lotteritilsynet driver ulovlig.

Spillmonopolet i Norge fungerer ikke i praksis. Norsk Tipping har enerett, men utenlandske spillselskaper tar stadig større markedsandeler.

250.000 nordmenn spilte hos utenlandske spillselskaper i 2015. De tapte rundt 1,5 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Lotteritilsynet.

Det er to hovedområder som skaper trøbbel for myndighetene. Norske banker og finansinstitusjoner har ikke lov til å formidle penger til utenlandske pengespillaktører. Det er et forbud som har eksistert siden 2010. Spillselskapenes løsning på dette har vært å benytte seg av tredjepartsselskaper. Da kommer det ikke frem at man har betalt eller mottatt penger fra et utenlandsk spillselskap.

Den andre gigantutfordringen til Lotteritilsynet er markedsføring. Det er kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har tillatelse til å markedsføre pengespill på nett i Norge.

Men heller ikke dette fungerer i praksis: I 2015 brukte uregulerte aktører over 600 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye på reklame som Norsk Tipping, ifølge sistnevntes årsrapport.

Dette gjøres ved at de utenlandske spillselskapene markedsfører seg hos TV-kanaler som sender fra andre land, for eksempel TV3 og Viasat. Her bombarderes norske TV-seere med spillreklame, med kjendiser som John Carew og John Arne Riise i reklamefilmene.

Regelverket omgås

Silje Sægrov Amble er seniorrådgiver i Lotteritilsynets avdeling for pengespill. Hun har jobbet mye med det såkalte betalingsformidlingsforbudet, en lov som kom i 2010. Det skulle hindre inn- og utbetalinger til utenlandske spillselskaper. Men de løste det altså ved å benytte seg av tredjepartsselskaper.

– Målsettingen er å sette en stopper for bruken av disse selskapene. Men det kreves mye innsats over tid, og det er en sak som har høy prioritet hos oss, sier Amble til Bergens Tidende.

I fjor sommer gikk Lotteritilsynet ut med et nytt brev til de norske finansinstitusjonene.

«Lotteritilsynet har registrert at forbudet blir omgått av utenlandske pengespillselskaper ved bruk av tredjepartsselskap. Tredjepartsselskapene benytter andre brukerstedkoder enn koden for pengespill når de formidler betaling av innskudd og gevinst i pengespill til nordmenn», skrev Lotteritilsynet.

11 tredjepartsselskap

Gjennom sitt tilsyn avdekket de 11 slike tredjepartsselskap som benyttes for å omgå det norske regelverket. Bankene er informert om hvem disse er, men foreløpig stanger både Lotteritilsynet og bankene hodet i veggen. Det er vanskelig for bankene å bevise at dette er penger som går til utenlandske spillselskaper.

– Bankene ønsker at dette skal fungere bedre, og at man får et felles system, sier Amble.

– Hva gjør dere konkret for å stanse de utenlandske spillselskapene som benytter seg av slike tredjepartsselskap?

– Vi må bare følge opp det vi allerede har gjort. Blant annet driver vi med testspilling for å avdekke hvem disse tredjepartsselskapene er, og vi er i dialog med flere aktører som blant annet Mastercard. Vi må bare spre informasjon og få ut kunnskap, sier Amble.

Shutterstock / NTB scanpix

Dundrer løs med reklame

De siste årene har det vært en massiv vekst i det Lotteritilsynet kaller ulovlig markedsføring av utenlandske pengespillselskap i Norge. Unibet, Betsson og andre spillselskaper får ikke reklamere verken på NRK eller TV 2, men pøser ut reklame på kanaler med base i andre land.

– Spillselskapene respekterer ikke norsk lov. Det er ulovlig å tilby og markedsføre utenlandske pengespill i Norge, sier Monica Alisøy Kjelsnes i Lotteritilsynet. Hun er seniorrådgiver med det ulovlige pengespillmarkedet som hovedfelt.

Hun innrømmer at TV-reklamen fra utlandet er svært vanskelig å stanse, ettersom det er flere land involvert. Både Lotteritilsynet og Medietilsynet har forsøkt å stanse reklamen, men sliter med å løse problemet.

– Vi har begrenset mulighet til å håndheve det norske regelverket i andre land som Storbritannia og Nederland, der en del av reklamen kommer fra. Men vi gjorde et forsøk i fjor høst, og da sluttet Fox og National Geographic med å sende ut ulovlig spillreklame til norske seere. Dette gjorde TV-kanalene frivillig etter vår anmodning, sier Kjelsnes.

Hun mener at det voksende antallet spillreklamer er skadelig, særlig i forhold til risiko- og problemspillere samt barn og unge.

– Vi reagerer sterkt på at mye av reklamen blir sendt på tidspunkter der mange barn og unge ser på. Dette er svært uheldig, sier Kjelsnes.

– Løsningen er lisens

Stian Røsvik Bjørstad i spillselskapet Come On har løsningen klar:

– Løsningen på problemet er selvsagt en lisens. I en norsk lisensordning er det norske myndigheter som stiller kravene til spillselskapene, og ikke EU, sier han.

– Det er svært lite Lotteritilsynet kan gjøre overfor lovlige selskaper som opererer i EU. Det være seg oss eller tredjeparter. Det er heller ikke innenfor deres mandat. Angående betalingsaktører som virtuelle lommebøker med mer, må tilsynet ta hensyn til at tredjepart opererer lovlig og har flere typer kunder, sier Bjørstad.

Han viser til at Lotteritilsynet sammen med Medietilsynet tok kontakt med britiske myndigheter i fjor høst angående TV-reklamen. Da skrev Medietilsynet at de ikke har tilstrekkelig mulighet innenfor eksisterende regelverk til å stanse reklamen.