Norges favoritt vant: Ceferin er ny UEFA-president

Aleksander Ceferin ble under onsdagens UEFA-kongress i Athen valgt til ny president i UEFA.

NFF uttalte tirsdag at de ville støtte Ceferin i valget. Slovenerens motkandidat var Michael van Praag fra Nederland.

- Jeg takker for støtten. Det er en stor ære og et stort ansvar å få denne jobben. Mitt Slovenia er stolt over dette, og jeg håper en dag at dere også blir stolte av meg, sa Ceferin etter at resultatet var klart.

I forkant av onsdagens valg ble det antatt at sloveneren hadde støtte fra minst 30 av UEFAs 55 medlemsland. Stemmetallene onsdag viste at Ceferin fikk hele 42 av de 55 stemmene. Dermed ble det til slutt en enda mer suveren seier enn mange hadde forventet.

- Noen vil si at jeg ikke egner meg som leder. DU kan si at jeg er ung og uerfaren, men jeg synes det viser lite respekt overfor presidentene i små forbund som må gjøre mer med mindre, sa Ceferin ifølge The Guardian.

Ceferin overtar etter Michel Platini.

Fotballmagasinet Josimar skrev tidligere i uka at NFFs uavhengige etterforskningsorgan ønsker å se nærmere på Kjetil Siem og Yngve Hallén, som jobbet for å fremme Aleksander Ceferins kandidatur som ny UEFA-president. Ifølge bladet skal ikke dette ha vært forankret i NFF-styret.

Josimar hevder også i sitt siste nummer at Norden er lovet EM i 2024 eller 2028 for å støtte Aleksander Ceferin i UEFAs presidentvalg. Ceferin har gått ut og benektet dette.

– Dette er komplett løgn. Ikke er jeg blitt spurt om en slik tjeneste. Og ikke kan jeg gjøre det heller. Dette er en sak som avgjøres i UEFAs styre. Som advokat ville jeg aldri være så dum at jeg lover noe som jeg ikke kan stå for, sa Ceferin til VG for halvannen uke siden.

