OL ble en fiasko, men i denne idretten herjer Norge

Etter kun fire bronsemedaljer i Rio de Janeiro-OL denne måneden, er det tid for selvransakelse innenfor norsk sommeridrett.

Flere har tatt til orde for at store endringer må til, deriblant tidligere idrettspresident Hans B. Skaset.

Det finnes imidlertid hvert fall ett norsk sommeridrettsmiljø som kan juble høyt i sommer, selv om de ikke får lov til å være med på OL-festen. Etter åtte øvelser av VM i orientering i Sverige, står nemlig det norske laget med like mange medaljer som den store OL-troppen: Fire.

Før de avsluttende stafettene lørdag står Norge med ett gull, to sølv og en bronse, i en idrett med stor konkurranse der mange nasjoner er med å kjempe i toppen.

Suksessen kommer på tross av et beskjedent budsjett - også i forhold til mange av konkurrentene.

Landslagssjef Kenneth Buch er usikker på hvorfor Norge lykkes bedre i orientering enn andre sommeridretter.

- Det er vanskelig å si uten å ha satt seg inn i hva man gjør i andre idretter. Jeg regner med at de jobber godt for å bli verdens beste. Hvis andre har lyst til å komme og høre på oss, er det bare å komme. Det er ingen hemmeligheter. Det handler om hardt arbeid over tid, sier danske Buch, som tok over som landslagssjef i 2013.

- Utrolig flinke på ressursbruk

Selv om ikke alle de norske utøverne har vist toppform i mesterskapsskogene i Strömstad, er Buch godt fornøyd med medaljefangsten. Heidi Østlid Bagstevold og Olav Lundanes vant begge sølv på mellomdistanse. Lundanes fulgte opp med gull på langdistanse, der også Anne Margrethe Hauske Nordberg sikret norsk bronse.

Selv om tradisjonene i norsk orientering er gode, er det langt fra noen selvfølge at Norge presterer i VM. Spesielt siden DNB trakk seg som hovedsponsor i 2013 har det vært trange kår for norske o-løpere.

- Vi har ikke de beste økonomiske forutsetningene sammenlignet med andre idretter. Vi har bare en liten prosentdel av det andre sommeridretter har, men vi har vært utrolig flinke på hvordan vi bruker ressursene våre, det er det ingen tvil om, sier Buch, som legger til at også mange andre orienteringsnasjoner har mer å rutte med enn det norske laget.

Anne Margrethe Hauske Nordberg, 40-åringen som tok bronse på mellomdistanse i VM, tror de økonomiske utfordringene også kan slå ut positivt på noen områder.

- Både forbundet og utøvere er ganske presset. Vi vet vi ikke kan sløse med tid og penger, og det gjør at vi er blitt flinke til å planlegge og prioritere, sier Hausken Nordberg.

- Status har kjempemye å si

Hausken Nordberg har hatt god kontakt med utøvere fra andre sommeridretter tidligere, blant annet gjennom «Kvinneløftet», et prosjekt i regi av Olympiatoppen.

Hun mener selvstendighet er et område der o-løpere skiller seg ut sammenlignet med andre idretter.

- Jeg tror orientering er ganske unikt, fordi man trener uten at treneren ser deg. Vi er stort sett alene i skogen til vi kommer i mål, så du kommer ingen vei hvis du ikke er selvstendig. Derfor tror jeg at vi, sammenlignet med andre, også er ganske selvstendige i treningsplanlegging, sier Hausken Nordberg.

Den imponerende medaljesankingen til tross, tror Hausken Nordberg at mange norske sommeridretter - inkludert orientering - lider i skyggen av ball- og skiidretter i Norge.

- Status har kjempemye å si. I orientering sliter vi med at vi mister store talenter, mange velger langrenn. De store utholdenhetstalentene velger langrenn og skiskyting. Det er litt trist, sier Hausken Nordberg.

- Vi er tross alt en god orienteringsnasjon, men vi kunne vokst enda mer. Norge var enda bedre før, dersom vi hadde hatt nærmest ubegrenset påfyll av talenter, som langrenn. I Norge har vi jo den fordelen at man kan trene hvor som helst, mens det i mange andre land er private skoger.

Hausken Nordberg spiller selv en svært viktig rolle lørdag, når Norge skal prøve å befeste sin posisjon som en stormakt innenfor orientering. Da er hun nemlig ankerkvinne på Norges stafettlag, på mesterskapets aller siste dag.