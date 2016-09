Platini i avskjedstalen: – Jeg står her med ren samvittighet

Han fikk for et par dager siden tillatelse av den etiske komiteen i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) til å tale på den ekstraordinære UEFA-kongressen, der etterfølgeren hans skal velges.

- Jeg vil bare slå fast at jeg står her med ren samvittighet. Jeg er helt sikker på og overbevist om at jeg ikke har gjort den minste feil i den saken som er reist mot meg, og jeg kommer til å fortsette kampen for å bli renvasket, sa Platini til delegatene på kongressen som finner sted i den greske hovedstaden.

Platini ble valgt for en tredje periode på fem år på kongressen i mars i fjor, men da korrupsjonssaken eksploderte, ble han utestengt i oktober, og etter det har han vært ute. Han trakk seg offisielt fra presidentvervet i mai.

Følelser

Da Platini gikk på talerstolen i Aten, la han ikke skjul på at han henvendte seg til delegatene med mange og sterke følelser. Han har vunnet gullballen tre ganger og har vært i fotballen så å si hele livet.

Det som veltet ham var de 17 millionene han mottok fra FIFA og Blatter uten at det kunne framvises noen kontrakt eller andre papirer som viste at han virkelig hadde gjort en jobb for det internasjonale forbundet.

- Dere kommer til å fortsette dette flotte arbeidet med europeisk fotball uten meg, av årsaker jeg ikke ønsker å si noe mer om i dag, sa Platini.

Han benyttet også anledningen til å takke alle dem som har støttet ham gjennom skandalen som førte til at han også ble fjernet som visepresident i FIFA. Han var faktisk en av de sterkeste kandidatene til å overta etter Blatter, men den muligheten forsvant også med pengeskandalen.

Hater ingen

Platini la vekt på å framstå forsonende da han snakket til UEFA-representantene.

- Jeg vil gjerne understreke at jeg ikke bærer nag eller hate noen av dem som ikke har gitt meg støtte i denne saken. Alle må ha rett til å ha sin egen oppfatning av det som har skjedd, understreket han.

Platini sa også at han i hele sin karriere innen UEFA har jobbet for at fotballen skal vernes mot alt som er utenomsportslig og som kan ødelegge for sporten.

Kommentar: «Umulig å forstå hvordan UEFA kan la Platini få sole seg i glansen»: Et kaldt gufs fra en altfor nær fortid

- Fotball er et spill, ikke et produkt. Det er snakk om idrett som ikke markedskreftene skal styre over. Dette er show og ikke forretninger, sa Platini i sin aller siste tale til UEFA-representantene.

Han forlot salen gjennom en sidedør etter å ha fått litt forsiktig applaus etter at han takket for seg.

Både Platini og tidligere FIFA-president Sepp Blatter blir etterforsket av politiet etter en utbetaling på to millioner sveitserfranc (ca. 17 millioner kroner) i 2011. Dette skulle være betaling for arbeid franskmannen gjorde for FIFA i tiden rundt årtusenskiftet.

Platini er utestengt fra fotballen for fire år. Saken har vært behandlet i Idrettens voldgiftsrett (CAS). Han ble første gang valgt som UEFA-president i 2007. (©NTB)