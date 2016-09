Presidentvalg i UEFA: Ceferin den store favoritten

Valget blir gjennomført på en ekstraordinær kongress i den greske hovedstaden Aten.

Kampen står mellom 48 år gamle Ceferin og nederlandske Michael van Praag (68). Vinneren vil ta over presidentvervet de siste 2,5 årene av Platinis valgperiode.

Ifølge flere medier skal Ceferin ha støtte fra minst 30 av de 55 medlemslandene. Det inkluderer store nasjoner som Tyskland, Frankrike, Russland og Portugal, samt de nordiske landene.

Dersom alle støttespillerne følger opp sine løfter vil det bli en oppskriftsmessig seier for Ceferin ettersom et rent flertall er nok for å vinne valget.

Kongressen starter 09.00 norsk tid, og resultatet kan være klart allerede to timer senere.

Lovnader

Stemmesankingen har imidlertid ikke vært helt stueren, ifølge fotballtidsskriftet Josimar. Det hevder at støtten fra de nordiske landene ha kommet som følge av lovnader om å få arrangere EM i Norden i 2024 eller 2028.

Josimar har hevdet at Kjetil Siem, strategisk rådgiver for FIFA-president Gianni Infantino, har vært sentral i jobben med å løfte fram Ceferin som kandidat. Dette var mens Siem fortsatt jobbet i NFF.

– Jeg vil egentlig ikke uttale meg siden jeg ikke jobber i NFF lenger, men motivasjonen for NFF og Norden var å få inn noen som forfekter demokratiske verdier. Både Michael van Praag og Aleksander Ceferin står for dette, men van Praag kunne kun sitte i to år. Derfor ble Ceferin det beste alternativet, på grunn av ønsket kontinuitet og langsiktighet, har Siem uttalt til Dagbladet.

Platini skal tale

I tillegg til kontroversene rundt Ceferins stemmesanking, har det skapt store overskrifter at Michel Platini skal tale til UEFA-kongressen til tross for at han soner en fire år lang utestengelse fra fotballen.

Kommentar: «Umulig å forstå hvordan UEFA kan la Platini få sole seg i glansen»: Et kaldt gufs fra en altfor nær fortid

Det er FIFAs etiske komité som har avgjort at Platini er velkommen til å snakke til UEFA-forsamlingen.

Mesterligauro

Noe av det første den nyvalgte presidenten må ta tak i, er misnøyen som råder i europeisk klubbfotball etter at UEFA valgte å garantere at England, Tyskland, Italia og Spania får fire plasser i mesterligaen.

Bernard Caiazzo, leder for den franske ligaen, er blant dem som har reagert sterkt på den nye regelen.

– Det er en katastrofe og skandale, har han slått fast.

(NTB)