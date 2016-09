Spanjol gir opp å bli UEFA-president, bare to kandidater igjen

Det betyr at Aleksander Ceferin fra Slovenia og Michael van Praag fra Nederland er eneste gjenværende kandidater til valget neste uke.

- Etter dype refleksjoner har jeg besluttet å trekke mitt kandidatur, sa Villar i en uttalelse på Spanias fotballforbunds (RFEFs) nettsted.

- Mange representanter for spansk fotball har bedt meg om å fortsette mitt arbeid for fotballen i landet mitt ved å stille til gjenvalg i RFEF.

Ifølge sportsavisen AS er grunnen til Villars avgjørelse at han innser at han ikke har tilstrekkelig støtte til å bli valgt. En rekke fotballforbund skal ha besluttet å stille seg bak Ceferins kandidatur.

Villar trekker seg to dager før han sammen med de to andre kandidatene skulle møte representanter for de nordiske fotballforbundene i København. Ceferin og van Praag vil nå bli eneste kandidater på det møtet.

Fotballbladet Josimar hevder at Ceferin er lovet støtte fra de nordiske forbundene mot at han støtter en fellesnordisk EM-søknad for 2024 eller 2028.

UEFA-presidentvalget skal holdes under kongressen i Aten 14. september, altså neste onsdag.

Villar har vært spansk fotballpresident siden 1988. Han har fungert som leder for UEFA siden Platini ble utestengt for brudd på det etiske regelverket, og det var han som ga Portugals kaptein Cristiano Ronaldo trofeet etter EM-seieren i sommer.

Så nylig som sist uke ga han Ada Hegerberg et trofé som sesongens beste kvinnelige spiller. (©NTB)