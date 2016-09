Sportsgal? Her er din nye TV-hverdag i årene fremover

Sommerens OL i Rio ble vist på TV 2. De fire neste olympiske lekene (både sommer og vinter) er det Discovery Networks som har sikret seg rettighetene til. Discovery eier kanalene TVNorge, Max og Eurosport.

Prislapp for OL-pakken: 1,3 milliarder euro, rundt 12 milliarder kroner med dagens kurs.

– NRK og TV 2 gikk sammen og leverte et tilbud via EBU (Den europeiske kringkastingsunionen), men når jeg ser prisen er det bare å konkludere med at prisnivået er blitt altfor høyt for europeiske allmennkringkastere, sa Rune Haug, daværende sportssjef i NRK.

Det er ikke bare OL som blir overtatt av Discovery. De skal også vise den norske fotballen – eliteserien og 1. divisjon – fra og med neste år. Disse rettighetene betalte de 2,4 milliarder kroner for.

I oversikten under har vi listet opp de store publikumsvinnerne innenfor sport, og hvem som har rettighetene de neste årene. TV 2 vil i hovedsak sitte igjen med engelsk Premier League, mens verdenscupene på ski fortsetter på NRK.

OL skal være gratis

Så er spørsmålet hvor mye dette vil koste for seerne. Det har allerede vært mye rabalder rundt TV 2s prissetting på engelsk fotball – her gikk prisen opp selv om TV 2 hadde mistet flere rettigheter og snart mister norsk fotball.

En stor utfordring for betal-TV-selskapene er forskriften om at «begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning» skal gå på åpne kanaler, det vil si kanaler som man enten får via NRK-lisensen eller kanaler som ligger i grunnpakkene.

Fakta: Idrettsbegivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning OL, sommer og vinter

VM i fotball for menn, herunder kvalifiseringskamper med norsk deltakelse

EM i fotball for menn, herunder kvalifiseringskamper med norsk deltakelse

VM og EM i håndball for kvinner

Cupfinalen i fotball for menn

VM på ski i nordiske grener

VM i alpint

Holmenkollen FIS World Cup Nordic

VM i skiskyting Disse begivenhetene skal vises på kanaler som mottas av en betydelig del av seerne på vederlagsfritt fjernsyn. Kanalen må kunne mottas av minst 90 prosent av seerne uten ekstra omkostninger, bortsett fra kringkastingsavgift og/eller grunnpakkeavgift. Kilde: Lovdata

Listen over sportsarrangement av «vesentlig betydning» er lang (se fakta), og gjelder blant annet for OL. Det fikk TV 2 erfare i sommer, da Medietilsynet krevde at OL-sendingene på TV 2 Sumo måtte være gratis for alle. Det endte med at TV 2 sendte gratis, men da startet klagestormen fra alle som faktisk hadde betalt for å se på OL.

Erik Langebeck er rådgiver for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet. Han bekrefter overfor Bergens Tidende at også Discovery må forholde seg til at OL-sendingene skal nå ut gratis til alle.

– De samme forutsetningene vil gjelde, sier Langebeck. Sportsdirektør Jan-Erik Aalbu i Discovery Networks har ikke besvart våre henvendelser.

Norsk fotball (utenom cupfinalen) står derimot ikke på noen liste, så der må seerne punge ut.

Norsk klubbfotball:

Discovery har kjøpt rettighetene for eliteserien og 1. divisjon menn i perioden 2017-2022. Dette betaler de 2,4 milliarder kroner for, altså 400 millioner kroner året. Det er usikkert hvor mye TV-seerne må betale for å få tilgang til norsk fotball.

NRK har sikret seg rettighetene til å vise cupen i perioden 2017-2021. I avtalen ligger også eliteserien for kvinner og kvinnelandslagets kamper. NRK betalte rundt 21 millioner kroner for rettighetene.

Norsk landslagsfotball:

Discovery har kvalifiseringsrettighetene frem til 2018. TV 2 har kjøpt rettighetene til VM- og EM-kvalifiseringene fra 2018 til 2021. Til sammen inkluderer pakken 580 landskamper, og inkluderer Norges hjemme- og bortekamper.

Engelsk fotball:

TV 2 har rettighetene for Premier League til og med 2018/19-sesongen. De betaler 1,6 milliarder kroner for disse rettighetene. Ingen har så langt kjøpt rettighetene til Championship, FA-cup og ligacup.

VM og EM i fotball:

NRK og TV 2 har i fellesskap sikret seg VM-sluttspillene i 2018 og 2022, samt EM-sluttspillet i 2020.

Øvrig internasjonal fotball:

MTG/Viasat har rettighetene til Champions League ut 2017/18-sesongen, samt spansk La Liga og italiensk Serie A. Discovery har rettighetene til tysk Bundesliga.

OL:

Discovery har sikret seg OL-rettighetene fra 2018 til og med 2024. Det er to vinter-OL og to sommer-OL.

Håndball:

TV 2 tapte budkampen til Viasat om EM menn og kvinner for 2016 og 2018. TV 2 skal imidlertid sende VM for både menn og kvinner i 2017.

Discovery har sikret seg rettighetene til å vise eliteserien i håndball samt rundt 50 landskamper. Mesterskap inngår ikke.

Skiskyting:

NRK har sikret seg rettighetene til VM og verdenscupen i skiskyting til og med sesongen 2021/2022.

Ski:

I november sikret NRK seg fem nye år med verdenscup og mesterskap for alle grener i Norges Skiforbund. Det betyr at langrenn, hopp, alpint, kombinert, telemark og fristil fortsetter på statskanalen. Avtalen hadde en totalramme på 400 millioner kroner over fem år. Avtalene gir NRK senderettigheter til nasjonale og internasjonale renn frem til sesongslutt 2021.

TV 2 har sikret seg en bit av skipakken. Fra kommende sesong overtar de rettighetene for alle internasjonale renn som arrangeres i Sveits. Rettighetene for Sveits er tatt ut av den internasjonale rettighetspakken for vintersport, noe som betyr at TV 2 de neste seks vintrene blant annet vil vise alpint fra Wengen og to av rennene i Tour de Ski i langrenn.