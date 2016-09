Sverige vil ikke dele utøvernes medisinske opplysninger

Sveriges idrettsforbunds (RFs) antidopingkommisjon vil inntil videre ikke dele opplysninger om utøveres medisinske dispensasjoner med WADA.

- Vi sender ikke noe dit før vi har bedre garanti for at opplysningene ikke kommer på avveie, sier Åke Andrén-Sandberg, som er medisinsk ekspert i kommisjonen.

Avgjørelsen ble fattet etter at hackere har skaffet seg tilgang til Verdens antidopingbyrås database og har lekket informasjon om en rekke utøveres medisinske dispensasjoner.

- Det er profesjonelle hackere som har gjort dette. Ettersom vi er opptatt av å verne om våre opplysninger, sender vi dem ikke videre. Vi har også passet på å sikre våre opplysninger enda bedre enn tidligere, sier Andrén-Sandberg.

Uenig med Nadal

Rafael Nadal er en av dem som har sett sine medisinske opplysninger offentliggjort av de russiske hackerne. Han tar til orde for full åpenhet om slike opplysninger.

- Idretten må et steg fram og bli helt åpen. Det har jeg sagt i flere år, sier han til AFP. Andrén-Sandberg er ikke enig.

- Det er ikke noe positivt ved at dette kommer ut. Det er som en hvilken som helst sykejournal, det handler om personlige opplysninger om sykdom. Her i Sverige anser vi at sykdom er en privat ting, og bare de som har med behandlingen å gjøre bør ha tilgang til det, sier han.

- Nadal har sikkert ingen uvanlig sykdom, og da kan det være lett å snakke om det. Men om man for eksempel har psykiske problemer, eller har gjennomgått en abort, så vil man ikke ha det spredd til alle.

Farlig frykt

Sam Quek, OL-mester i landhockey, sier til britiske medier at hun frykter at idrettsutøvere som har behov for medisiner nå lar være å søke dispensasjon fordi det kan føre til at opplysninger blir lekket og utøveren mistenkeliggjort.

- Nettopp derfor tror jeg det er bra at vi har samme fortrolighet innen idretten som innen helsevesenet, sier Andrén-Sandberg. (©NTB)