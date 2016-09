Flytter utendørs for å sette hockeyrekord

Flere har snakket om det, men ingen har gjort det i Norge før. Nå er Stjernen og Fredrikstad i god rute til å arrangere den første utendørskampen siden norsk ishockey for alvor krøp i hus.

Målet for Winter Classic 2017 er først og fremst å arrangere en gedigen hockeyfest, men samtidig å sette norsk tilskuerrekord. Allerede er over 4500 billetter solgt.

21. januar neste år møtes Østfold-rivalene Stjernen og Sparta på Fredrikstad stadion. Vanligvis spiller Fredrikstad Fotballklubb sine hjemmekamper der mens klubbens ishockeylag holder til i Stjernehallen.

- Vi diskuterte hvordan Fredrikstad Stadion kunne brukes til mer enn bare 15–20 fotballkamper i året. Da kom ideen om en utendørs ishockeykamp, forteller Dag Solheim, kanskje best kjent både som fotballkommentator. Når han sier "vi" handler det om ham selv og kameraten Ole Duenes.

- Overalt hvor vi presenterte ideen ble vi møtt med velvilje. Dette var noe vi skulle få til. Nå er det aller meste på plass, forteller Solheim.

Over 100.000 i USA

Utendørskamper under navnet Winter Classic har vært en suksess i mange land de siste årene. 1. januar 2014 var det rundt 105.000 tilskuere til stede da NHL-lagene Detroit Red Wings og Toronto Maple Leafs møttes på Michigan Stadium i USA. Foran kampen mellom Edmonton Oilers og Montreal Canadiens 22. november 2003 kom det 900.000 billettsøknader fra hele verden. Dessverre var kapasiteten i Edmonton ”bare” på 57.167.

I 2009 var det 31.144 til stede på Nya Ullevi i Göteborg da Frölunda fikk besøk av Färjestad.

- Målet vårt er 12 500, sier prosjektleder Sverre Jarild i Stjernen.

- Det er fullsatt, og med den interessen som er rundt denne kampen er det realistisk å håpe på så mange, legger han til.

Offisiell rekord fra OL

12.500 vil utvilsomt være norsk rekord for en ishockeykamp. I nyere tid er det de utsolgte kampene under OL på Lillehammer som har trukket flest mennesker. Kapasiteten i Haakons Hall på Lillehammer var 9245, noe som ble oppnådd i en rekke kamper. Likevel står det 9250 tilskuere i den offisielle kampfaktaen etter kampen mellom Norge og Finland den 16. februar 1994.

På Jordal Amfi var det på slutten av 1950-tallet plass til 11.000 tilskuere på grunn av mange ståplasser. Til VM-finalen i 1958 mellom Canada og Sovjetunionen var det solgt 9067 billetter, men folk som var der hevder at det var mange flere innenfor portene.

- Dette vil ikke bare være en hockeykamp, men en ”en gang i livet-opplevelse" mange vil ha med se”. Den dagen vi la ut billetter for salg fikk vi bestillinger fra Stavanger, Sørlandet og Hamar. Detter er noe som ikke bare folk i Østfold vil ha med seg, understreker prosjektlederen for Winter Classic.

Han tror ikke Stjernens sportslige prestasjoner vil bety så mye for salget, men seieren over nettopp Sparta på bortebane sist lørdag gjør nok at enda flere i byen vurderer å se ishockey på en fotballbane.

Tysk teknikk

Et tysk firma kommer med isanlegg og alt som kreves for å få en fullt godkjent bane. Men før isen kan legges må fotballbanen, som heller, nivelleres. Når isen først ligger der skal den brukes i flere dager. Blant annet skal sluttspillet i Norges største ungdomsturnering avgjøres utendørs.

Neste år feires Fredrikstad 450 år, og det blir en gedigen byfest i forbindelse med ishockeykampen. Folk inviteres til å spille curling, gå på skøyter og drive med andre isaktiviteter på fotballbanen.

- Været skremmer oss ikke. Om det skulle snø kjempemye like før kampen er det klart vi trenger mange frivillige hender for å få den vekk. Men om det blir litt regn eller mildt skal ikke det by på store problemer, sier Jarild.

- Jeg frykter slett ikke noen økonomisk sprekk. Vi trenger ikke å fylle tribunene for å gå i balanse, men håper selvsagt på fullt hus, sier han.