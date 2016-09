Heksegryte venter Oilers i Slovakia

- Det blir viktig for oss å henge med de første minuttene. Nitra kommer til å gå hardt ut, det må vi håndtere på en bra måte. Jeg er litt spent, sier Oilers-direktør Pål Haukali Higson til Aftenbladet i Slovakia.

Oilers-spillerne ankom den svært nedslitte ishallen i slovakiske Nitra drøye to timer før kampstart. Tidligere tirsdag gjennomførte laget en lett trening i den intime hallen som på mange måter minner om en nedslitt utgave av Siddishallen.

- Ja, dette er nesten som å komme hjem, sier Christian Dahl-Andersen med et smil.

- Det kommer til å bli skikkelig trøkk her i kveld. Jeg har hørt at det er utsolgt, uten at vi lar oss skremme av det. Vi vet at vi er gode nok til å slå dette laget. Det viste vi i DNB Arena for to uker siden. Men dette blir nok en helt annen kamp. Vi må spille bra og ha litt marginer. Da vinner vi, sier Oilers-veteranen.

HC Nitras pressesjef melder om bortimot utsolgt hall til kveldens møte med Oilers. Det vil si nesten 4000 tilskuere. Allerede to timer før kampstart var det køer utenfor arenaen med folk som ville inn. Det slovakiske mesterlaget tapte sin første mesterligakamp i Stavanger, men kommer fra to strake seirer mot det tredje laget i gruppen, tsjekkiske Plzen. Med seier i kveldens kamp vil de sikre gruppeseier og avansement i ishockeyens mesterliga. Nitra topper gruppe J med seks poeng. Oilers og Plzen står begge med tre, men Oilers har én kamp mindre spilt enn de to andre lagene.

Sportsdirektør Pål Haukali Higson er optimist før kveldens tøffe bortekamp. Han tror Oilers har en god mulighet til å slå følge med det slovakiske mesterlaget til sluttspillet i Champions Hockey League. To av de tre lagene i gruppen kvalifiserer seg til 32-delsfinalen i Europas gjeveste klubbturnering.

- Vi begynner på mange måter litt på ny. Det er to uker siden vi spilte forrige kamp. Det er litt vanskelig å si hvor vi står. Men vi vet at vi kan vinne kamper som dette. Det har vi vist før, sier Pål Haukali Higson.

Oilers må klare seg uten Tommy Kristiansen i kveldens kamp. Han er hjemme i Norge grunnet hodeskaden han pådro seg i søndagens landskamp mot Norge. Ifølge Oilers-lege Morten Munkvik føler den viktige angriperen seg langt bedre enn han gjorde i går. Alt tyder på at Kristiansen er tilbake når Oilers serieåpner mot Frisk Asker neste tirsdag

- Tommy er en viktig spiller for oss. At han er borte betyr at vi ikke har en like bred tropp. Men det kan vi ikke tenke på. Vi er gode nok til å vinne også uten Tommy Kristiansen, sier Christian Dahl-Andersen.

Henrik Holm får tillit i mål fra start mot Nitra i kveld. Han sto også hjemmekampen mot de slovakiske mesterne. Den kampen vant Oilers 2-1.