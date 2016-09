Målscorer Zucca storspilte i natt: - En deilig seier

Mats Zuccarello både scoret og bidro med assist da det europeiske laget vant 3-2 mot Tsjekkia etter overtid i verdenscupen.

Fakta: Fakta verdenscupen ishockey mandag Verdenscupen ishockey mandag, 2. runde: Gruppe A: Tsjekkia – Europa 2-3 e.f. (0-0, 1-1, 1-1, 0-1) 8574 tilskuere. Mål: 1. periode: Ingen. 2. periode: 0-1 (30.04) Zdeno Chara (Thomas Vanek, Pierre-Edouard- Bellmare), 1-1 (33.28) Jakub Voracek (Michal Jordan, Milan Michalek). 3. periode: 1-2 (42.17) Mats Zuccarello (Jaroslav Halak), 2-2 (48.31) Martin Hanzal (Vladimir Sobotka, Ales Hemsky)- 4. periode: 2-3 (62.00) Leon Draisaitl (Zuccarello). Utvisninger: Tsjekkia 6 x 2 min., Europa 4 x 2 min. Gruppe B: Nord-Amerika (U23) – Russland 3-4 (1-0, 1-4, 1-0) 19.078 tilskuere. Mål: 1. periode: 1-0 (05.14) Auston Matthews (Connor McDavid, Mark Scheifele). 2. periode: 1-1 (29.29) Vladislav Namestnikov (Ivan Telegin, Artem Anisimov), 1-2 (30.19) Nikita Kutsjerov (Nikolai Kulemin), 1-3 (33.37) Jevgenij Kuznetsov (Artemi Panarin, Nikita Zaitsev), 1-4 (35.43) Vladimir Tasasenko (Pavel Datsjuk, Alexander Ovetsjkin), 2-4 (37.56) Morgan Rielly (Ryan Nugent-Hopkins, Johnny Gaudreau). 3. periode: Ryan Nugent-Hopkins (Nathan MacKinnon, Colton Parayko). Utvsininger: Nord-Amerika 5 x 2 min., Russland 8 x 2 min.

Leon Draisaitl scoret seiersmålet for Europa etter pasning fra den norske stjernen. Zuccarello skjøt selv inn 2-1-målet tidlig i 2.-perioden.

Nordmannen spilte sammen med Frans Nielsen og Marian Gaborik i Europas annenrekke.

- Vi har spilt to bra kamper nå. Det var en deilig seier, men vi burde vunnet før overtiden da det eneste de skapte var i overtallsspill, sa Zuccarello etter kampen.

Førsterekka besto av den slovenske kapteinen Anze Kopitar i spann med slovakene Marián Hossa og Tomas Tatar.

Martin Hanzal utlignet til 2-2 noen minutter etter Zuccas mål.

Underdog

Etter å ha vunnet skuddstatistikken 8-5 i åpningsperioden, dominerte det sammensatte Europa-laget fullstendig i midtperioden. De klarte å fyre av hele 21 skudd mot Petr Mrazek i det tsjekkiske målet. Han sto derimot som en levende vegg lenge. Han reddet også en straffe fra Europa-kaptein Anze Kopitar.

Flere eksperter spådde i forkant av turneringen at det europeiske laget kom til å få det svært tøft i Canada. Zuccarello og co. har derimot gjort spådommene til skamme etter to strake seirer.

- Det gir ekstra motivasjon at alle tippet oss på sisteplass, sa Zuccarello.

- Det er bedre å være dømt nord og ned enn å være favoritt, for da har man presset på seg. Nå kan vi gå ut og ha det gøy med hockey. Vi vet at vi har et bra lag - vi har jo åtte Stanley Cup-ringer i garderoben. Det sier alt, fortsatte nordmannen.

Fortjent

Etter halvspilt kamp satte den storvokste Boston Bruins-backen Zdeno Chara inn det forløsende målet.

Tsjekkerne hadde umiddelbart etter scoringen også en kjempemulighet. Den tyske backen Dennis Seidenberg klarte å stoppe pucken på målstreken etter at skuddforsøket skled under Jaroslav Halak.

Etter 13.28 var lagene like langt. Jakub Vorácek utnyttet en feil av sveitseren Roman Josi på egen blålinje, og han satte tsjekkernes første mål i denne turneringen.

Canada og USA er de andre lagene i gruppen hvor de to beste går til semifinale.

