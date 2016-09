Norge tapte på overtid - nå trenger vi hjelp for å komme til OL

Kasakhstan – Norge 4-3 e.f. (0-0, 1-3, 0-2, 1-0)

14 sekunder før slutt var det bare å avbestille turen. Nå lever håpet, men Norge må ha hjelp for å vinne kvaliken. Kasakhstan har nå taket på OL-plassen.

Takk og lov for Mats Zuccarello. Jo, ishockey er et lagspill og én mann vinner ikke alene. Men Norge hadde ikke fått poeng uten Zucca i går. I ordinær tid scoret han en gang og hadde to målgivende pasninger..

Deler av det norske fotballandslaget hadde tatt turen til Jordal Amfi, kanskje for å glemme det begredelige resultatet mot Hviterussland onsdag. Det var vel ikke så veldig mye inspirasjon å hente før i det siste minuttet av ordinær tid.

Ikke det at Norge spilte så fryktelig dårlig i Petter Thoresens første offisielle og viktige kamp som landslagstrener. Men Norges store problem blir ikke borte bare av å få en ny mann på benken. Effektiviteten er fremdeles et sorgens kapittel.

Det blir ofte en dragning for mye, for lite folk til å dekke keeperens sikt og litt for lite presisjon i avslutningene. Hørt den før?

Norge møtte Kasakhstan under VM i Moskva i mai. Norge vant 4-2 etter å dominert kampen, men slitt med uttellingen. Fra den gang var Norge forsterket med Patrick Thoresen mens Kasakhstan manglet sin bestemann, Dustin Boyd. Til Oslo kom Kasakhstan med et rent klubblag, Barys Astana som spiller i den russiske ligaen KHL.

Det man lærte i Moskva var at Kasakhstan er gode på kontringer og livsfarlige i overtallsspill. Vi fikk en ren reprise, bare med feil resultat.

Det var store forventninger til Norges førsterekke med Mats Zuccarello, Patrick Thoresen og Anders Bastiansen. Zucca jobbet som en helt og skuffet ikke, men som han selv har poengtert gang på gang: dette er et lagspill og kamper vinnes ikke av én mann alene.

Norge hadde pucken mye, men slet med å komme til de råeste sjansene. I den første perioden noterte vi bare fire-fem ordentlig store. Men bakerst hadde Kasakhstan en velvoksen keeper i Vitali Kolesnik. At han er bra visste vi også fra VM.

Håpet tent og slukket

Kasakhstan tok ledelsen i et overtallsspill med en spesiell vri. Måten det ble avsluttet på går i hockeykretser under navnet ”Kongen av Danmark”. En pasning fra bak buret til en spiller som er helt fri, som alle har glemt. Roman Starsenko takket og bukket og scoret.

Mats Zuccarello fylte 29 år torsdag og feiret med en scoring. Nesten en ren reprise av Kasakhstans scoring. Nydelig pasning fra Anders Bastiansen og suverent satt inn av Zucca.

Men så kom to vonde baklengs. Først da Kasakhstans Kevin Dallman bare slengte pucken inn mot mål og en dekket Lars Haugen ikke så noe somhelst.

Deretter da Roman Starsenko skjøt gjennom Lars Haugen fra en vinkel der pucken bare ikke skal gå inn. Hvordan var det mulig?

I den tredje perioden kunne Kasakhstan satse alt foran eget bur. Der lå de og bare feide pucken unna hver gang de fikk tak i den. Først det gjensto et drøyt minutt fikk Norge redusert ved Jonas Holøs.

Så kom den fantastiske utligningen 14 sekunder før slutt. Anders Bastiansen styrte pucken bak målvakten.

Men det tok bare et snaut halvminutt av overtiden før Kasakhstan avgjorde kampen.

Fransk sliteseier

Det er tre ledige OL-plasser, bare vinnerne fra de tre kvalifiseringsgruppene blir invitert inn i varmen.

Etter Sotsji-OL fikk Norges Ishockeyforbund drøyt tre millioner kroner, penger som kommer svært godt med i en slunken kasse. Midlene øremerkes i utgangspunktet ikke til noe spesielt, men går i det store sluket.

I tillegg kommer noe støtte fra Olympiatoppen og forhåpentlig økt interesse fra sponsorer.

Hvor mye en eventuell deltagelse i Sør-Korea i 2018 vil være verd avhenger av flere faktorer, først og fremst om NHL og IOC blir enige slik at verdens beste spillere faktisk kommer til OL. Den avtalen er foreløpig et godt stykke unna.

I torsdagens første kamp slet Frankrike overraskende mye med å nedkjempe Italia. Til slutt ble det 2-1 til Frankrike etter forlenging.