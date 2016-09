Norge til OL etter hockeydrama: - Stolteste øyeblikket i karrieren min

Norge – Frankrike 2-1 (0-0, 1-1, 1-0)

Norge kan bestille billetter til Sør-Korea i 2018 etter et hockeydrama av dimensjoner. Joda, vi vet at «drama» mis- og overforbrukes innen sportsjournalistikken, men denne gang står vi knallhardt på at det er riktig å bruke.

- Det er veldig moro. Først og fremst for norsk hockey. Det betyr mye for oss, sier Petter Thoresen til Eurosport etter kampen.

- Gutta opptret fornuftig og er taktisk kloke. Marginene kom på vår side, og det er knallhardt arbeid fra hele laget, sier Thoresen.

- Dette var en stor følelse. Det var skikkelig deilig, sier Mats Zuccarello til Aftenposten.

- Deilig!

En fullsatt Jordal Amfi fikk hockeyspenning vi ikke kan huske å ha sett maken til siden en viss kamp for 27 år siden, men den skal vi komme tilbake til.

Først: Hvem hadde satt penger på at backen Mattias Nørstebø skulle avgjøre det hele. Faktisk ble det en ren trønderscoring. Andreas Martinsen fikk assisten på målet.

Da kokte det virkelig i OL-arenaen fra 1952.

Frankrike tok ut keeperen på slutten, men suverent forsvarsspill gjorde at Norge holdt unna!

- Jeg var nervøs i dag. Jeg bruker ikke være det, men i dag hadde jeg strøm i hele kroppen, innrømmer Mats Zuccarello.

- Det har vært en følelsesladd uke. Jeg opplevde det tøffeste tapet i karrieren på torsdag, så den beste seieren i karrieren i dag. Det er helt utrolig, foran et fullsatt Jordal, og å vinne den siste finalen her på den måten... Det er ikke så mye å si om det, sier Zuccarello.

Hockey-Thoresen: - Vi kan ikke være like høflige

- Jeg spiller for Norge, ikke for at pappa skal lykkes

God tur til Sør-Korea!

Det tok litt tid før kampen tok ordentlig fyr. Kanskje ikke så rart siden så mye sto på spill. I en ganske hendelsesfattig førsteperiode var det Frankrike som hadde et lite overtak, dog uten å sette Lars Haugen i buret på de aller verste prøvene.

Midtperioden startet med et brak. Det var bare spilt et drøyt minutt da Norge tapte en duell i midtsonen. Laurent Meunier fikk dyttet pucken til Yorick Treille via Ole-Kristian Tollefsens kølle. Treille var iskald og satte pucken mellom Lars Haugen og stolpen. En veldig bra prestasjon av franskmannen.

Heldigvis tok det bare fem minutter før Norge var ajour. Mats Zuccarello og Patrick Thoresen hadde kombinert lekker flere ganger tidligere i kampen, men så kom endelig uttellingen. Thoresen var snartenkt og sendte Zucca helt fri. Som en leken Harr Potter svingte Zucca tryllestaven sin hit og dit et par ganger før han satte den forbi en svinnel Huet i Frankrikes bur.

- Verdensklasse, mente Petter Thoresen.

Høy kølle

Ikke lenge etter ble begge brødrene da Costa sendt i utvisningsboksen, og det kunne kostet Frankrike dyrt. Det var da Thoresen slo inn pucken, men scoringen ble altså vinket av for høy kølle.

- Den skulle aldri vært annullert, sa Eurosports ekspertkommentator Espen ”Shampo” Knutsen etter å ha studert TV-bildene flere ganger. Hadde Patrick Thoresen køllebladet sitt høyere enn tverrliggeren da vi trodde han ga Norge ledelsen 2-1? Ja, mente videodommeren. Nei, mente alle med norske briller på – og nok de fleste nøytrale.

- Jeg mener jeg hadde bladet under tverra, men vi får ikke gjort noe med det nå, sa Thoresen mellom de to siste periodene.

- Vi må bare gå ut og kjøre på videre, sa 32-åringen.

Norge ble snytt for en gylden mulighet til å spille fem mot tre da Frankrike allerede hadde en utvist og deres lagkaptein Meunier regelrett slo ned Anders Bastiansen. Hva så dommerne på da?

Den tredje perioden lignet mer på den første. Lagene – og særlig det franske – var redde for å gjøre feil. Det var sikkerhet først over hele linjen.

Norge hadde et skudd i tverrliggeren ganske tidlig i perioden, men Frankrike hadde også etpar fete muligheter. Spesielt Teddy da Costa sto bak mye av det de franske skapte. En udisiplinert fransk takling ga Norge overtall med bare fire minutter igjen. Det var da Nørstebø holdt seg fremme og trykket inn OL-pucken.

I boksen sto Petter Thorsen, selv en OL-veteran med fem turneringer bak seg som spiller. For ham var dette også et farvel med gamle Jordal Amfi, hallen der han nærmest vokste opp og hvor også hans to sønner Patrick og Steffen tok sine første skøyteskjær.

Fullt hus

Hallen var helt full, rundt 4500 tilskuere. Visst kan ishockey samle folk selv om det er så vidt er september, det er strålende sol og 20 grader ute. Også statsminister Erna Solberg hadde valgt Jordal Amfi denne ettermiddagen.

Tankene gikk tilbake til en aprildag for 27 år siden. Samme sted, samme nasjoner møttes i B-VM. Da behøvde bare Norge uavgjort for endelig å ta steget opp i A-gruppen. Frankrike tok ledelsen og de norske slet fryktelig med å få hull på den franske keeperen. Men så, drøyt seks minutter før slutt, kom kanskje norske hockeyhistories mest velkjente lompeskudd. Jon Magne Karlstad traff ikke ordentlig da han skulle skyte, men pucken ramlet inn og Jordal eksploderte. Scoringen sendte Norge til Bern og det aller, aller fineste selskapet neste år.

Det var tider, det!

For å si det slik: Dette var minst like deilig.

