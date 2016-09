Norges største ishockeystjerne har aldri opplevd noe lignende

Rett etter at han hadde vært en veldig viktig brikke i å sikre Norge en OL-plass i 2016, satte Mats Zuccarello kursen for Canada og en av ishockeysportens største turneringer. Allerede natt til fredag spiller han treningskamp for Europas lag i Quebec. Der møter han helt nye lagkamerater, NHL-spillere fra andre land og andre klubber, samt noen få fra den russiske ligaen KHL.

- Vi har to uker på oss til å bli kjent, det er ikke så verst, sier 29-åringen.

- Jeg tror dette kan bli veldig kult, legger han til.

Det er NHL som arrangerer storturneringen, og minus noen få spillere som er skadet, vil alle verdens beste delta.

Normalt skulle Zucca og de andre NHL-stjernene fremdeles hatt ferie noen dager til før de skulle startet litt forsiktig med en treningsleir. NHL-start er først 13. oktober.

For Zuccarello startet alvoret midt i august da landslagssjef Petter Thoresen samlet sine menn for å forberede OL-kvaliken. Siden har det gått i ett, og når NHL-sesongen vel er i gang, venter 82 seriekamper før det eventuelt blir sluttspill.

- Jeg elsker jo å spille kamper, så jeg håper jeg ikke vil bli altfor sliten, forklarer Zuccarello til Aftenposten.

Utvalgt av Satan

World Cup handler om penger, selv om Zuccarello ikke tror han vil få betalt for å spille.

Fakta: World Cup Arrangeres i Toronto, Canada 17. september til 1. oktober World Cup har bare vært arrangert to ganger tidligere, i 1996 og 2004. Tidligere ble en lignende turnering kalt Canada Cup avholdt fem ganger mellom 1976 og 1991. Seks nasjonslag er med i turneringen: Canada, USA, Russland, Tsjekkia, Finland og Sverige. I tillegg er det et sammensatt europeisk lag med spillere fra resten av Europa, samt et lag bestående av de største U23-talentene fra Canada og USA. Mats Zuccarello spiller på Europas lag sammen med bl.a. syv slovaker, seks tyskere, tre dansker og tre sveitsere.

- Man kan ikke ta betalt for alt, sier han.

Men den store interessen i Nord-Amerika vil gi et pent overskudd som deles mellom NHL og spillernes fagforening. Sistnevnte vil sette sin del i spillernes pensjonsfond.

Det er bare verdens aller, aller beste spillere som får være med. Nordmannen var et naturlig valg for den tidligere storspilleren Miroslav Satan som er general manager for Europas lag. Det går ikke an å se bort fra mannen som to av de tre siste sesongene har vært den beste poengplukkeren for New York Rangers.

- Jeg er stolt av å være en del av dette laget, fastslår Zuccarello.

Mister nr. 36

Han spiller med nummer 36 både på landslaget og på New York Rangers, men for Europa blir tallene snudd. Salget av trøyer med nr. 63 Zuccarello er allerede i gang.

I den grad det er mulig har spillerne sine normale nummer på ryggen, men danske Jannik Hansen har betydelig lengre NHL-ansiennitet enn Zucca og bærer 36 for Europa.

Zuccarellos lag skal trenes og ledes av styreformannen i Premier League-klubben Southampton. Ja, du leste riktig. Men tysk-canadieren Ralph Krueger er nok mye mer kjent for det han har gjort innen ishockeyen enn i sine to år i sjefsstolen på St. Mary’s Stadium på den engelske sørkysten. Krueger var bl.a. sveitsisk landslagstrener fra 1997 til 2010.

Doping-misnøye

Allerede da turneringen ble presentert i fjor, ble det klart at NHL selv skulle stå for dopingtestingen under World Cup. Alle de store, private ligaene i USA har sine egne rutiner når det gjelder dopingtesting, og de er ikke samsvarende med WADAs regler.

I Nord-Amerika har ikke dette vært noe stort emne foreløpig, men det skaper ergrelse i land som Sverige, Finland og Tsjekkia der de nevnte lagene også skal spille treningskamper. Heller ikke der slipper kontrollører fra de nasjonale antidopingbyråene til. I Norge kjenner vi samme praksis fra bl.a. X-Games i Oslo sist vinter.

Europas lag

Keepere: Thomas Greiss, New York Islanders (Tyskland); Philipp Grubauer, Washington Capitals (Tyskland); Jaroslav Halak, New York Islanders (Slovakia)

Backer: Zdeno Chara, Boston Bruins (Slovakia); Christian Ehrhoff, UFA (Tyskland); Roman Josi, Nashville Predators (Sveits); Luca Sbisa, Vancouver Canucks (Sveits); Dennis Seidenberg, UFA (Tyskland); Andrej Sekera, Edmonton Oilers (Slovakia); Mark Streit, Philadelphia Flyers (Sveits)

Angripere: Pierre-Edouard Bellemare, Philadelphia Flyers (Frankrike); Mikkel Bødker, Colorado Avalanche (Danmark); Leon Draisaitl, Edmonton Oilers (Tyskland); Marian Gaborik, Los Angeles Kings (Slovakia); Jannik Hansen, Vancouver Canucks (Danmark); Marian Hossa, Chicago Blackhawks (Slovakia); Anze Kopitar, Los Angeles Kings (Slovenia); Nino Niederreiter, Minnesota Wild (Sveits); Frans Nielsen, Detroit Red Wings (Danmark); Tobias Rieder, Arizona Coyotes (Tyskland); Tomas Tatar, Detroit Red Wings (Slovakia); Thomas Vanek, Detroit Red Wings (Østerrike); Mats Zuccarello, New York Rangers (Norge)

