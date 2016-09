Oilers klarte ikke å svare på galskapen i Slovakia

NITRA-OILERS 2-1

NITRA: Det slovakiske mesterlaget foran 3000 hjemmefans. Oilers visste det kom til å bli tøft mot Nitra. Dessverre holdt det bare nesten for et hardt kjempende Oilers-lag.

Mesterligaen har slitt med å få fotfeste i flere europeiske land. Det er ikke tilfellet i Slovakia. Allerede to timer før kampstart var det køer utenfor Nitra Arena. Da kampen ble droppet i gang, var de slitne tribunene fulle av syngende, øldrikkende hjemmefans.

- Det kommer til å bli skikkelig trøkk her i kveld. Jeg har hørt at det er utsolgt, uten at vi lar oss skremme av det, sa Christian Dahl-Andersen til Aftenbladet før kampstart.

Ondrej Bobek

Måtte forsvare seg

Som ventet hadde Oilers nok med å forsvare seg i innledningen av kampen. Heldigvis sørget en god Henrik Holm for å stoppe det som kom av skudd de første ti minuttene. Framover var det som ble levert syltynt i første periode. Derfor var det egentlig helt greit da hjemmelaget tok ledelsen 13 minutter inn i kampen. Holm gjorde først en god redning på forsøket fra kort hold, men Nitra-angriperen fulgte opp eget skudd, var først på returen og vippet pucken i mål til 1-0. Bortsett fra et farlig forsøk fra Kverneviks store sønn Anders Tangen Henriksen, var det få Oilers-sjanser å skrive hjem om i den første perioden.

I midtperioden var det et mer direkte Oilers-lag som kom på isen i Slovakia. Skuddene var flere og sjansene større. Til slutt fikk også de drøyt 20 supporterne fra Stavanger noe å juble for. Josh Soares har dominert i mesterligaen før. Bare minutter inn i midtperioden viste forrige sesongs poengkonge seg frem igjen. Veteranen fra Canada fintet bort en Nitra-back, dro med seg keeper fra høyre mot venstre og la pucken mellom beina på målvakten til 1-1. Elegant og effektivt.

Ondrej Bobek

Nitra slo tilbake

Dessverre for Oilers skulle ikke idyllen vare særlig lenge. Akkurat da det så ut til at det norske mesterlaget var i ferd med å feste grepet om kampen, slo Nitra tilbake. 2-1 kom etter slurv i Oilers-forsvaret. En lang pasning fra egen sone var alt som skulle til for å spille Tibor Kutalek fri. Henrik Holm fikk bare en arm på avslutningen som stusset videre inn i mål. Da kokte det på tribunene i Slovakia.

Oilers startet tredje periode på en god måte, men så tok Nitra over igjen. Oilers slet med å skape sjanser mot et hjemmelaget som ofret alt for å holde det norske mesterlaget borte fra sin målvakt. Det ble mer småpent enn farlig for et Oilers-lag som aldri klarte skape den store sluttspurten. Dermed ebbet kampen ut med 2-1-seier til hjemmeheltene fra Slovakia. Seieren betyr at Nitra vinner gruppe J og er videre til sluttspillet i mesterligaen. Dit kan også Oilers gå dersom de vinner torsdagens kamp mot Plzen i Tsjekkia. Vinneren der slår følge med Nitra til 32-delsfinalen.

VI FULGTE KAMPEN: